Samsung prezentuje superszybkie dyski SSD szóstej generacji

Samsung znów sięga po koronę producenta najszybszych nośników SSD. Po raz kolejny wykonane są one w technologii 3D V-NAND, która umożliwia zmieszczenie większej pojemności w stosunkowo niewielkiej obudowie.

Technologia ta polega na nakładaniu na siebie warstw pakietów pamięci w taki sposób, żeby jak najwięcej z nich zajęło jak najmniejszą powierzchnię. W szóstej generacji SSD Samsungowi udało się ułożyć na sobie aż 100 warstw. Na dodatek proces produkcji kości pamięci 3D V-NAND został zoptymalizowany, co przyczyniło się do zmniejszenia kosztów produkcji. Nie pozostanie to oczywiście bez wpływu na cenę dysków, która w porównaniu z możliwościami nośników ma być niezwykle atrakcyjna. Początkowo do produkcji trafią jedynie nośniki o pojemności 256 GB.

Samsung chwali się, że nowe dyski mają prędkość zapisu równą 450 mikrosekund, a odczytu – 45 μs. W porównaniu z poprzednią generacją mają one zapewnić o 10% lepszą wydajność i o 15% niższe zużycie energii. Co ciekawe, dyski piątej generacji zostały zaprezentowane w maju 2018 roku, czyli ledwie kilkanaście miesięcy temu. Samsung zapowiada, że proces badań i rozwoju nośników SSD został znacząco przyspieszony, a w niedługiej przyszłości możemy spodziewać się ekspansji koreańskiego producenta w tym segmencie rynku.