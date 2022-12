Styczniowa oferta PlayStation Plus ujawniona

Firma Sony przedstawiła styczniową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5: Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76, a także Axiom Verge 2. Oferta będzie dostępna dla wszystkich abonentów od 3 stycznia 2023 roku.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Każdy z graczy będzie mógł przeżyć przygodę obejmującą swoim rozmachem całą galaktykę. Osamotniony padawan Cal Kestis musi ukończyć swoje szkolenie, rozwinąć nowe, potężne zdolności Mocy i opanować sztukę władania mieczem świetlnym. Wszystko to pozostając o krok przed ścigającym go Imperium.

Fallout 76

Dwadzieścia pięć lat po upadku bomby, główny bohater i współmieszkańcy Krypty – wybrani spośród najlepszych i najzdolniejszych – wyruszają do postnuklearnej Ameryki w Dniu Rekultywacji w roku 2102. Użytkownicy mogą wybrać tryb solo lub w parze, badając, poszukując, budując i triumfując w walce z największymi zagrożeniami pustkowia. Gra studia Bethesda oferuje największy i najbardziej dynamiczny świat, jaki kiedykolwiek powstał w legendarnym uniwersum Fallouta.

Axiom Verge 2

Kontynuacja rozgrywa się w tym samym uniwersum, co pierwsza część, ale jest to zupełnie inna gra z nowymi postaciami, umiejętnościami i przeciwnikami. Indra, miliarderka kierująca międzynarodowym konglomeratem Globe 3, podróżuje na Antarktydę w poszukiwaniu zaginionej córki, ale trafia do równoległego świata zamieszkanego przez pasożytnicze maszyny: jedne mogą jej pomóc, inne zaatakować.