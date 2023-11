Lenovo współpracuje z projektantami mody przy tworzeniu kolekcji Lenovo Tab Wear 

Firma Lenovo zaprezentowała wyniki współpracy z projektantami mody, takimi jak RANRA, Kit Wan Studios i Maium, w ramach której powstała kolekcja Lenovo Tab Wear. Innowacyjna, funkcjonalna i modna kolekcja łączy w swoim designie elementy tabletu Lenovo i została stworzona z myślą o czasie dla siebie.

Według Pew Research, jasne jest, że ludzie pragną czasu dla siebie, ale mają trudności z traktowaniem go jako priorytetu. Czas dla siebie to wydzielony czas wolny, który służy ludziom do tego, by zadbać o swoje dobre samopoczucie, robiąc to, co chcą, kiedykolwiek i gdziekolwiek zechcą.

Współgra to z wizją przyszłości według Lenovo, dzięki której odzież zaprojektowana zgodnie z tą koncepcją pozwoli użytkownikom znaleźć czas dla siebie i cieszyć się wytchnieniem i odpoczynkiem w danym miejscu oraz o danej porze. Dzięki zintegrowaniu tabletu Lenovo z projektami, użytkownicy mogą uciec do swoich ulubionych zajęć zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz – czy to zanurzając się w serialu, przeglądając media społecznościowe, czy nawet realizując kreatywne projekty. Ponieważ dobre samopoczucie i dbałość o siebie nadal są priorytetem dla wielu osób, kolekcja Lenovo Tab Wear może rozszerzyć czas dla siebie w dowolne miejsce, w którym się znajdujemy.

Zarówno technologia, jak i moda nieustannie ewoluują, wprowadzają innowacje i dostosowują się do zmieniającego się społeczeństwa – powiedziała Emily Ketchen, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu w dziale Intelligent Devices Group and International Markets, Lenovo. Ponieważ technologia staje się jeszcze bardziej wpleciona w nasze codzienne życie, musimy wykorzystać jej zalety, aby sprostać zmieniającym się potrzebom ludzi. Kolekcja Lenovo Tab Wear to kreatywny przykład płynnej integracji technologii z uniwersalną branżą odzieży.

W przypadku kolekcji Lenovo Tab Wear każdy projektant wniósł swoją kreatywność i indywidualny styl, tworząc jedyne w swoim rodzaju ubrania. Inspirowane ich unikalnymi środowiskami i wizjami, projekty demonstrują konwergencję stylu i technologii.

Zespół projektantów odzieży wierzchniej z Londynu i Reykjaviku, RANRA, stworzył kurtkę tłumiącą hałas i światło z izolowanym kapturem i uprzężą na tablet, która pozwala cieszyć się pełnią skupienia podczas każdego lotu, podróży autobusem lub pociągiem.

Niezależny projektant odzieży męskiej z siedzibą w Hongkongu, Kit Wan Studios, stworzył modułowy egzoszkielet z pancerzem technicznym, aby zintegrować technologię z modą streetwearową.

Maium z siedzibą w Amsterdamie, który koncentruje się na modnych, funkcjonalnych i gotowych na warunki pogodowe projektach, zaprojektował kurtkę, która przekształca się w nadmuchiwany hamak, idealny do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Każdy projektant połączył własną interpretację czasu dla siebie w oryginalne projekty, jednocześnie włączając w ten proces przemyślane rozwiązania. Wodoodporny projekt RANRA uwzględnił materiały wycofane z eksploatacji, wybierając tekstylia i wykończenia pochodzące z recyklingu, Kit Wan Studios podkreśliło znaczenie współpracy z lokalnym handlem, pozyskując materiały od drobnych współpracowników w Hongkongu, a projekt Maium jest zbudowany z poliestru pochodzącego z recyklingu z ekologiczną powłoką o bionicznym wykończeniu, która jest wykonywana ręcznie w wzorcowniach producentów posiadających certyfikaty GRS3 i Oeko Tex-1004.

Więcej informacji na temat każdego projektu można znaleźć na stronie www.lenovotabwear.com.