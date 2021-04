Lenovo prezentuje Legion Phone Duel 2

Smartfony coraz częściej stają się narzędziem pracy nie tylko biznesmenów i fotografów, ale także internetowych streamerów. Legion Phone Duel 2 powstał z myślą o profesjonalnych graczach mobilnych – telefon ma ekran z superszybkim próbkowaniem dotyku, podwójny system chłodzenia i wirtualne przyciski sterowania.

Legion Phone Duel 2 to ogromny sprzęt – otrzymał on 6,92-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2460 x 1080 px, odświeżaniu 144 Hz i próbkowaniu dotyku 720 Hz. Jest on kompatybilny z HDR10+ i charakteryzuje się 111% pokryciem palety DCI-P3. Otaczające panel ramki zawierają cztery wirtualne klawisze udające triggery na padzie, a dodatkowe przyciski dotykowe umieszczone są z przodu i z tyłu urządzenia, pod palcami gracza. Krawędzie telefonu kryją w sobie także wysuwaną kamerkę do selfie 44 MP.



Kosmicznie wyglądający tył smartfona został zaprojektowany tak, by zapewniać jak największą wygodę podczas zabawy w poziomym ustawieniu ekranu. Na centralnie umieszczonej wysepce znajduje się podwójny aparat fotograficzny: szerokokątny obiektyw 64 MP i ultraszeroka kamerka 16 MP. Układowi towarzyszy aktywny system chłodzenia, w którego skład wchodzą dwa wentylatory: jeden z nich zasysa powietrze do wnętrza smartfona, a drugi rozprasza to nagrzane. Uzupełniają one pracę wewnętrznego układu chłodzenia cieczą.



Specyfikacja Legion Phone Duel 2 jest tak samo imponująca, jak jego design. Telefon działa na Snapdragonie 888 z 12/16/18 GB pamięci RAM i 256/512 GB pamięci wewnętrznej. Podwójna bateria ma łączną pojemność 5500 mAh i może być uzupełniana ładowarką o mocy do 90 W. Co ciekawe, sprzęt otrzymał dwa porty USB-C, co umożliwia jednoczesne ładowanie sprzętu i np. korzystanie z kompatybilnych słuchawek. Sprzęt potrafi łączyć się z siecią 5G.



Gamingowy telefon trafi na pierwsze rynki europejskie już w tym miesiącu. Orientacyjna cena podstawowej wersji 12/256 GB to 800 EUR (ok. 3 630 PLN), a za wariant 16/512 GB zapłacimy 1 000 EUR (ok. 4 540 PLN).