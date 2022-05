Miejska kolekcja Urban Outdoor wraca do oferty Columbia Sportswear

Tej wiosny kolekcja Columbia Urban Outdoor czerpie inspiracje z funkcjonalnej odzieży sportowej, wzbogaconej o miejski „look“. Bluzy, T-shity, joggery, legginsy czy stylowe wiatrówki o różnych krojach i długościach łączą w sobie odważne zestawienia kolorystyczne, bogactwo nadruków i oryginalne kroje zaczerpnięte z archiwów marki. W skład kolekcji wchodzą także dopasowane kolorystycznie sneakersy oraz szereg nowoczesnych plecaków i innych akcesoriów.

Projektując kolekcję Urban Outdoor, Columbia zadbała także o wodoodporność, oddychalność oraz komfort cieplny, wzbogacając ubrania w praktyczne rozwiązania, a także zaawansowane technologie, jak np. technologia totalnej ochrony przed nagłymi zmianami pogody Omni-Tech czy technologia odbijająca ciepło Omni-Heat Thermal Reflective.

Przegląd kluczowych produktów z kolekcji Urban Outdoor SS22:

Wiatrówka Flash Challenger Novelty Windbreaker to jedna z tegorocznych nowości. Wykonana z szybkoschnącego materiału kurtka posiada elastyczne mankiety i regulację w dolnej lamówce. Zintegrowany, częściowo elastyczny kaptur, pozwala na lepsze dopasowanie i tym samym lepszą ochronę przed wiatrem. Zapinane na zamek kieszenie na ręce pozwolą Ci zabrać ze sobą wszystkie niezbędne drobiazgi. Kurtka jest dostępna w wersji damskiej i męskiej w cenie: 259,99 PLN.

Columbia Flash Forward Windbreaker, to ‘must have’ tegorocznego lata. Jest świetnym wyborem zarówno na miejskie spacery, jak i rowerową przejażdżkę. Przyda Ci się we wszystkich momentach, kiedy letnia pogoda niespodziewanie się zmieni. Została wykonana z impregnowanej tkaniny, posiada regulowany kaptur oraz regulację w dolnej lamówce. Kieszenie zapinane na zamek oraz elastyczne mankiety pozwolą Ci lepiej ochronić się przed wiatrem. I jeszcze jeden atut: kurtka jest bardzo cienka, bez problemu zmieścisz ją do torebki! Kurtka jest dostępna w wersji damskiej w cenie: 199,99 PLN.

CSC Basic Logo II Hoodie to klasyczna bluza z kapturem, wykonana z bawełny z domieszką poliestru. Jest miękka i komfortowa w noszeniu. Posiada wygodną kieszeń typu kangurka, regulowany kaptur i logo Columbia na piersi. Bluza z kapturem Columbia CSC Basic Logo Hoodie ma na tyle uniwersalny wygląd, że możesz założyć ją wszędzie! Bluza jest dostępna w wersji męskiej w cenie: 259,99 PLN.

Na cieplejsze dni dobrym rozwiązaniem będzie T-Shirt z bawełny organicznej, jak choćby CSC Basic Logo S/S Shirt.Posiada klasyczny krój i modne nadruki z logo Columbia. Ta koszulka jest świetnym wyborem na spacer po mieście czy podmiejską wędrówkę. Koszulki są dostępne w wersji męskiej w cenie: 109,99 PLN.

Planujesz zadbać o formę, a może po prostu szukasz wygodnego stroju domowego? Spodnie Columbia CSC Logo Fleece Jogger II na pewno spełnią Twoje oczekiwania. Są wygodne i miękkie, idealnie sprawdzą się podczas różnorodnych aktywności, będą także świetnym wyborem na długą podróż, gdzie komfort i wygoda są warunkiem nr 1. Spodnie posiadają kieszenie z boku i z tyłu oraz regulowany, elastyczny pas. Są dostępne w wersji męskiej w cenie: 259,99 PLN.

Back Bowl Fleece Lightweight to ciepła, flisowa bluza przyciągająca wzrok ciekawą kolorystyką. Posiada luźny krój, boczne kieszenie zapinane na zamek, rękawy zakończone elastycznym ściągaczem i dół z elastycznym wykończeniem. Bluza jest dostępna w wersji męskiej w cenie: 349,99 PLN.

Torba biodrowa Columbia Lightweight Packable Hip Pack pozwoli Ci komfortowo przechować oraz przenosić najpotrzebniejsze drobiazgi. Nerka posiada jedną pojemną komorę główną, która bez trudu pomieści najbardziej wartościowe nieduże rzeczy. Na zewnętrznej części znajuje się mniejsza kieszeń, do w której można włożyć np. bilety na pociąg. Zarówno komora, jak i kieszonka zabezpieczone zostały zamkiem błyskawicznym. Model ma regulowany pas, dzięki któremu łatwo go dopasować do sylwetki. Długość paska pozwala na dostosowanie wielkości do niemal każdego użytkownika. Cena: 109,99 PLN.