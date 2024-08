Drivestor 2 Lite – prosty, wydajny NAS z obsługą migawek Btrfs

Własny serwer NAS to jedno z najbezpieczniejszych, najkorzystniejszych cenowo i wygodnych w obsłudze rozwiązań do przechowywania, back-upowania, udostępniania czy archiwizowania kluczowych dla użytkowników danych (szczególnie, jeśli chcą oni przechowywać duże ilości danych i plików). Do takich podstawowych zastosowań idealny będzie prosty i stosunkowo tani NAS – taki, jak zaprezentowany niedawno przez markę Asustor model Drivestor 2 Lite.

Urządzenie oferuje wszelkie podstawowe, kluczowe dla użytkowników nowoczesnych NAS-ów funkcje – wyposażono je w dwie zatoki na dyski 3,5” HDD (obsługujące dyski o maksymalnej pojemności 22 TB), obsługę RAID 0/1, Single, JBOD, złącze sieciowe Gigabit oraz sprzętowe wsparcie dla szyfrowania danych oraz transkodowania wideo 4K.

„Sercem” NAS-a jest czterordzeniowy procesor Realtek RTD1619B taktowany zegarem 1,7 GHz, któremu towarzyszy 1 GB pamięci DDR4. Nowość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego ADM – co zapewnia użytkownikowi dostęp do całej gamy funkcji i narzędzi związanych z przechowywaniem danych, obsługą back-upów, archiwizacją, wsparciem dla multimediów, monitoringu wizyjnego. NAS ma też dwa porty USB (1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0) pozwalające na rozszerzenia pamięci o nośniki zewnętrzne.

Model obsługuje także Btrfs, zapewniając możliwość wykonywania migawek woluminów. Migawki Btrfs umożliwiają efektywne tworzenie natychmiastowych kopii zapasowych danych, co nie wpływa na działanie systemu. Migawki chronią integralność danych, nawet jeśli pliki zostały zmodyfikowane lub usunięte. Dzięki temu ochrona danych nigdy nie była tak łatwa.

Możliwość instalowania dodatkowych aplikacji pozwala użytkownikom samemu skomponować idealny zestaw funkcji dopasowany do ich potrzeb i stworzyć urządzenie perfekcyjnie wpisujące się w ich domowe czy firmowe środowisko IT, służące np. do obsługi multimediów, przechowywania domowej kolekcji zdjęć i filmów, udostępniania danym współpracownikom czy przechowywania i synchronizowania dokumentów w firmie, organizacji.

Dodatkowymi atutami Drivestor 2 Lite jest nowoczesne, stylowe wzornictwo – urządzenie świetnie wyglądać będzie zarówno na półce w biurze, jak i w nowoczesnym domu. Zaletą jest możliwość montowania dysków bez używania jakichkolwiek narzędzi.

Cenę urządzenia ustalono na 799 PLN. Więcej informacji na temat nowości znaleźć można na stronie www.asustor.com/pl/pl