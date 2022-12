Elden Ring – ogłoszenie darmowego dodatku Colosseum

Powstań raz jeszcze Zmatowieńcze! Darmowa aktualizacja Colosseum do Elden Ring jest już dostępna na wszystkich platformach. Dodatek wprowadza do gry nowe funkcje w trybie PvP oraz nowe elementy kosmetyczne.

Bramy Colosseum otwierają się po raz pierwszy, aby dostarczyć graczom nowych wyzwań, odblokowując trzy areny zlokalizowane w Limgrave, Caelid oraz Leyndell – każda ma swoje własne zasady i stanie się sceną dla rywalizujących ze sobą zawodników.

Colosseum w Limgrave zawiera dwa tryby gry United Combat oraz Combat Ordeal. W trybie United Combat zawodnicy zostaną podzieleni na dwie drużyny i będą walczyć w bitwach na czas z możliwością odrodzenia się. Każda śmierć i odrodzenie daje punkty przeciwnikom, oferując zwycięstwo drużynie z wyższym wynikiem. Combat Ordeal to tryb każdy na każdego. Walczący w tym trybie mogą odradzać się do momentu, gdy zegar wybije zero, a gracz z największą ilością punktów zostaje zwycięzcą. Royal Colosseum zlokalizowane w Leyndel zawiera Duel Mode, w którym dwóch graczy zmierzy się ze sobą w pojedynku na śmierć, bez możliwości odrodzenia się. Natomiast w Caelid Colosseum gracze będą mogli zagrać we wszystkie wspomniane wyżej tryby wraz z możliwością przywoływania Prochów Duchów podczas walki. Gracze mogą udowodnić swoją wartość w Colosseum, walcząc samemu lub z przyjaciółmi wykorzystując do tego opcję hasła.

Wraz z najnowszą aktualizacją w Elden Ring czeka na graczy również pięć zupełnie nowych fryzur dostępnych dla postaci.