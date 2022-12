Grudzień 2022, 12/2022

Mimo wszystkich trudności dobrnęliśmy do końca roku. Mam nadzieję, że pomimo faktu, że codzienność zaczęła przypominać w wielu aspektach grę survivalową, będziecie mogli uruchomić zaraz tryb „świąteczny”. W trosce o „nowomodny” zwyczaj rozdawania w tym czasie prezentów, przyjrzeliśmy się produktom, które możesz podarować swoim bliskim. Jeśli szukasz więc czegoś do umieszczenia pod drzewkiem, zapoznaj się z naszym przewodnikiem. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz czegoś kreatywnego czy praktycznego, mamy dla ciebie rekomendacje. Osobiście nie obraziłbym się na znalezienie w skarpecie nad kominkiem kluczyka do testowanego w tym numerze BMW M240i.

Testy jak zwykle zresztą grają u nas wazną rolę, a wśród nich warto wspomnieć o nowym laptopie biznesowym marki Lenovo: ThinkPad Z13. Kultowy ThinkPad ma już 30 lat, więc to dobry moment na powspominanie i zobaczenie, jak wiele nowości pojawiło się w kolejnej generacji tego komputera.

Bez wątpienia zadowoleni z lektury będą gracze, jako że poznają przeznaczony m.in. dla nich telewizor Panasonic TX-55LZ1000E i, głównie dla nich, monitor Benq Mobiuz EX3210U. Sprawdzaliśmy na nich również hit końca tego roku, czyli God of War Ragnarök, przez co nie mogło zabraknąć w grudniowym wydaniu recenzji tej gry od Sony.

Poza tym odtajniamy, jak wirtualna rzeczywistość wykorzystywana jest w biznesie oraz jak poprawić stan swojego zdrowia, korzystając z inteligentnych zegarków i oczyszczaczy powietrza.

Na koniec dnia, zamiast kluczyków do nowego BMW może też spełnić się nieco inne moje marzenie. Żeby było normalnie. Czego sobie i wam na koniec tego i cały kolejny rok życzę.

Marcin Kubicki

Redaktor naczelny

