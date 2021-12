Manor House: rozgrzej zmysły w SPA

Zima to trudny okres w naszych szerokościach geograficznych, wypełniony ciemnymi porankami i przeszywającym do kości chłodem. Gdy światła słonecznego jest mało, a w pracy piętrzą się obowiązki do domknięcia przed końcem roku, bardzo łatwo popaść w przemęczenie i przygnębienie.

Jeśli i ty czujesz, że brakuje ci energii i optymizmu, powinieneś pomyśleć o wypoczynku, nawet takim krótkim, weekendowym. Twoje siły najlepiej zregeneruje wypad do SPA, gdzie pod okiem doświadczonych terapeutów możesz zapomnieć o stresach codzienności i zadbać o zmęczone ciało i umysł. Manor House, przepiękny obiekt położony w województwie mazowieckim, to wyjątkowe miejsce, gdzie w naturalny sposób naładujesz baterie.

Położony jedynie 130 km od Warszawy i zlokalizowany w pobliżu drogi ekspresowej S7, hotel mieści się w kompleksie Pałacu Odrowążów – miejscu o niemal 900-letniej historii. Zabytkowe budynki, niegdyś goszczące szlachciców i dygnitarzy ze wszystkich stron Królestwa Polskiego, dzisiaj otwierają swoje progi dla gości spragnionych relaksu i wyciszenia.

LUKSUS NA ŁONIE NATURY

Kompleks otoczony jest 10-hektarowym parkiem, w którym odpoczniemy od miejskiego zgiełku i odetchniemy czystym, świeżym powietrzem. Do dyspozycji gości oddane są specjalne wytyczone ścieżki: przyrodnicza, medytacyjna i historyczna. Tereny zielone kryją w sobie wiele niespodzianek: majestatyczne pomniki przyrody, urokliwe stawy czy wreszcie Ogród Medytacji, wypełniony dobrą i ożywczą aurą. Ze względu na swoje unikatowe właściwości energetyczne, nazywany jest on Polskim Centrum Biowitalności.

Równie dużo atrakcji czeka na nas w hotelowych wnętrzach. W trakcie pobytu możemy zażywać relaksu w Łaźniach Rzymskich, gdzie czekają na nas najróżniejsze rytuały saunowe i zdrowotne: sauna fińska, biosauna, sauna infrared, parowa łaźnia rzymska czy też Strefa Harmonii Czakr, pozwalająca osiągnąć stan głębokiego relaksu i odbudowy.

Na chętnych czeka także możliwość kąpieli w wyjątkowym, bezchlorowym basenie wypełnionym dobroczynną wodą Grandera, mającą wyjątkowe wartości odprężające, wygładzające i ochronne. Jest ona pozyskiwana w wyniku specjalnego procesu uzdatniania, przywracającego naturalne zdolności samooczyszczania wody.

Miłośnicy wypoczynku na świeżym powietrzu powinni natomiast zajrzeć do Witalnej Wioski SPA, gdzie w uroczych, drewnianych, sielskich chatach pokrytych gontem, możemy odpocząć w fińskiej saunie, polskiej beczce lub klasycznej, ruskiej bani. Chata Solna to natomiast wyjątkowe miejsce o morskim mikroklimacie i zbawiennym wpływie na układ oddechowy.

Manor House SPA zachwyci cię także bogatą ofertą zabiegów odnowy biologicznej. Akademia Holistyczna pozwoli zrozumieć sygnały wysyłane przez organizm i przywrócić jego naturalną równowagę. Specjalna Terapia Biowitalna, odbywająca się na podgrzewanych, kamiennych matach, pobudza witalność i poprawia krążenie krwi i limfy; towarzyszy jej medytacyjna muzyka, która relaksuje myśli i zmysły. Poczucie głębokiego odprężenia wzmocnią koncerty na misy i gongi tybetańskie, zabiegi hydroterapii oraz lecznicze kąpiele Ofuro, także w romantycznej wersji dla dwojga. Osoby, które czują się bardzo zestresowane, mogą natomiast wypróbować unikatową terapię, otwierającą czakry, łączącą terapię światłem, kolorami i kamieniami szlachetnymi.

PEŁNA RELAKSACJA

Hotel Manor House SPA przyjmuje gości powyżej 12 roku życia. Powód jest prosty: najmłodsi nie mogliby korzystać z wielu zabiegów i saun, a ponadto potrzebują ciągłej uwagi rodziców, którzy przecież przyjechali do SPA, by się zrelaksować. Właśnie dlatego hotel ten bywa tak często wybierany na romantyczne pobyty we dwoje, podróże poślubne, rocznice, wypady z przyjaciółmi i wieczory panieńskie lub kawalerskie z bioodnową SPA. Nie oznacza to jednak, że obiekt jest w stu procentach zamknięty dla dzieci: nic nie stoi na przeszkodzie, by zabrać je na spacer po edukacyjnej ścieżce w parku lub pierwszą lekcję jazdy konnej w stajni Manor House.

Akademia holistyczna pozwoli nam zrozumieć sygnały wysyłane przez nasz organizm i przywrócić jego naturalną równowagę

Manor House jest także przyjazny weganom: w hotelowej restauracji dostępne jest specjalne, wegańskie menu, a w pokojach znajdziemy odżywcze kosmetyki, powstałe z odpowiedzialnych, roślinnych upraw. Jak w domu poczują się tu również alergicy: znajdują się tu jonizatory powietrza, pozytywnie wpływające na skórę i układ oddechowy, hipoalergiczne kosmetyki i środki higieniczne. Wybrane pokoje są certyfikowane międzynarodowym znakiem ECARF, nie ma w nich dywanów i roślin, a łóżka mają antyalergiczną pościel. Osoby z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi na pewno docenią możliwość zamówienia dań przygotowanych w oparciu o ich wymagania dietetyczne.

Do dyspozycji gości oddana zostaje duża, bezpieczna przestrzeń, w której nietrudno o atmosferę intymności i spokoju. Gdy masz ochotę na relaks – samotny lub z najbliższymi osobami – wybierz się do Manor House, gdzie bogata historia łączy się z pięknem natury i relaksującymi zabiegami odnowy biologicznej. Pełną ofertę hotelu znajdziesz na stronie www.manorhouse.pl