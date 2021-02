Laptopy do zadań specjalnych

MacBook Air

NAJLEPSZY DLA PODRÓŻNIKÓW

Nowiutkiemu MacBookowi Air (i zaprezentowanej wraz z nim trzynastocalowej wersji MacBooka Pro) udało się wywrócić rynek laptopów do góry nogami. To pierwsze przenośne komputery od Apple, które zostały wyposażone w autorski procesor M1, stworzony w technologii ARM. Układ ten obiecuje nie tylko wspaniałą wydajność nawet w aplikacjach kreatywnych, lecz także kilkanaście godzin pracy na baterii. Urządzenia są dostępne w sprzedaży zaledwie od kilku tygodni i z każdym dniem podbijają serca coraz to nowych użytkowników. Większość popularnych aplikacji doczekała się już dedykowanych wersji na procesor Apple, co dodatkowo przyspiesza ich pracę. MacBook Air to wyraźny krok naprzód pod względem podzespołów i architektury laptopów, wyceniony tak samo jak poprzednia generacja. Z perspektywy designu zmieniło się tu jednak dość niewiele – mamy tu dobrze znany 13,3-calowy ekran Retina o rozdzielczości 2560×1600 px oraz lekką obudowę, dzięki której sprzęt waży zaledwie 1,29 kg. Brakuje jedynie wentylatorów, dlatego urządzenie pracuje supercicho. Gdy dodamy do tego szybki i przejrzysty system operacyjny macOS Big Sur, otrzymamy idealne urządzenie do pracy w podróży.

Od 5 200 PLN