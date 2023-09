Kup smartfon OPPO Find N2 Flip i odbierz czek BLIK o wartości 500 zł

Ruszyła najnowsza promocja cashback dotycząca składanego smartfona OPPO Find N2 Flip, który został wyposażony w zaplecze fotograficzne przygotowane z marką Hasselblad. Decydując się na jego zakup do 1 października br., klienci otrzymają czek BLIK o wartości 500 PLN. Oferta obowiązuje w wybranych sklepach stacjonarnych oraz internetowych.

OPPO kontynuuje promocję cashback, w której kupując, tym razem, smartfon OPPO Find N2 Flip, otrzymamy czek BLIK o wartości 500 PLN do wypłaty w bankomacie. Z oferty można skorzystać do 1 października br. do końca dnia, odwiedzając sklepy internetowe i partnerskie sieci detaliczne OPPO tj. Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, X-kom, Komputronik oraz Neonet.

Aby wziąć udział w promocji, przy zakupie smartfona OPPO Find N2 Flip należy zachować dowód zakupu. Następnie trzeba aktywować telefon i zarejestrować się na stronie internetowej: www.promocje-oppo.pl. W końcowym etapie, do 15 października br., konieczne jest zarejestrowanie produktu na tej stronie, podając szczegółowe dane z paragonu lub faktury oraz pudełka smartfona.

Składany smartfon OPPO Find N2 Flip

OPPO Find N2 Flip to pierwszy smartfon marki OPPO, który ma prawie idealnie gładki, pionowo składany ekran. Łączy w sobie również najbardziej pojemną i długodziałającą baterię, topowe podzespoły oraz zaplecze fotograficzne stworzone we współpracy z marką Hasselblad. Smartfon dostępny jest w dwóch kolorach: Gwiezdny Czarny (Astral Black) i Księżycowy Fiolet (Moonlit Purple). OPPO Find N2 Flip został również oficjalnym smartfonem rozgrywek UEFA Ligi Mistrzów 2022/23.

Trwa promocja cashback z serią OPPO Reno10 5G

Również do 1 października br. można skorzystać z oferty, w której przy zakupie wybranego smartfona z serii OPPO Reno10 5G klienci otrzymają czek BLIK o wartości 500 PLN.