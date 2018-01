Metal 12 – nowy materiał dla urządzeń mobilnych Samsung

Jak uczynić produkt premium jeszcze bardziej wyjątkowym? Samsung chce to uczynić za pomocą stopu magnezowo-aluminiowego nazwanego Metal 12. Do tej pory Koreańczycy wykorzystali go w laptopach z serii 9 (2018), ale ma on znaleźć swoje zastosowanie również w smartfonach.

Metal 12 to stop magnezu i aluminium – sama nazwa pochodzi od miejsca magnezu w układzie okresowym pierwiastków. Wykonana z niego obudowa jest lżejsza i wytrzymalsza od takiej z czystego aluminium. Przykładem mogą być ultralekkie laptopy Notebook 9 – ten z ekranem o przekątnej 13,3 cala waży jedynie 995 g, zaś model 15,6-calowy – 1,25 kg. Teraz Samsung zdecydował się na zarejestrowanie nazwy „Metal 12” jako znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej. W opisie wniosku patentowego oprócz laptopów pojawiają się też smartwatche i smartfony.

Czy oznacza to, że rodzina urządzeń Galaxy S9 doczeka się obudowy wykonanej z Metalu 12? Być może, chociaż Samsung nie zrezygnuje raczej ze szklanego tylnego panelu umożliwiającego bezprzewodowe ładowanie Qi. Nowy stop będzie mógł zostać wykorzystany jedynie na brzegach telefonu, o ile w ogóle zostanie zastosowany.