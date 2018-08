IFA 2018: HTC U12 Life – „lżejsza” wersja flagowca

Kiedy HTC ogłosiło swojego tegorocznego flagowca U12+ wiele osób rozglądało się w poszukiwaniu wersji „bez plusa”. Wreszcie przyszedł czas na jej ogłoszenie: U12 Life to smartfon o nietypowym wyglądzie i obiecującym wnętrzu.

HTC U12 Life będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: błękitnej i jasnofioletowej. Niezależnie od wybranego wariantu telefon będzie posiadał wykończenie o dwóch różnych teksturach. Górna część „plecków” pokryta zostanie gładkim szkłem akrylowym stylizowanym na metal, a dół ozdobi delikatna, szorstka siatka punktów. Dzięki niej telefon będzie chroniony przed przypadkowym wyślizgnięciem się z dłoni. Wewnątrz U12 Life znajdzie się miejsce dla procesora Qualcomm Snapdragon 636, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej oraz Androida 8.1. Telefon będzie współpracował z dwiema kartami SIM lub kartą SIM i microSD. Całości dopełni pojemna bateria 3 600 mAh z technologią Quick Charge.

Smartfon otrzyma podwójny tylny aparat o rozdzielczości 16 Mpix + 5 Mpix oraz pojedynczy obiektyw do selfie 13 Mpix. Wszystkie aparaty będą charakteryzowały się jasnością f/2, a w robieniu zdjęć w niekorzystnych warunkach świetlnych pomogą nam lampy błyskowe w technologii LED. Zdjęcia obejrzymy na ekranie LCD o przekątnej 6 cali. Telefon będzie posiadał gniazdo 3,5 mm oraz port USB-C. HTC U12 Life trafi do Europy we wrześniu, a jego oficjalna polska cena to 1 500 PLN.