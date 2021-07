Król jest tylko jeden

Mówi się, że naśladownictwo jest najwyższą formą uznania. W świecie technologii to stwierdzenie jest szczególnie trafne – ile razy zdarzyło się, że technologia zaproponowana przez jednego producenta, kilka miesięcy później pojawiła się u wszystkich ważnych graczy? Nie inaczej prezentuje się rynek robotów sprzątających, na którym to zjawisko przyjęło nietypową formę – od wielu lat głównym działającym na nim trendsetterem jest iRobot, a inni producenci starają się kopiować jego rozwiązania, często z różnym skutkiem. Sprawdźmy, skąd bierze się fenomen Roomby, i dlaczego to właśnie jej warto powierzyć czystość w naszych domach.

Łatwa robota

Może się wydawać, że robot sprzątający to prosty sprzęt – ot, samodzielny odkurzacz na kółkach – jednak za każdym urządzeniem od iRobot stoją lata doświadczenia i wnikliwych badań. Ich kulminacją jest unikatowy dla produktów marki system sprzątający, którego sercem są dwie gumowane szczotki o kształcie walca. Obracają się one w przeciwne strony, poluzowując i podnosząc zanieczyszczenia, co umożliwia wyplątanie uciążliwych zabrudzeń spomiędzy włókien dywanów i wykładzin, szczelin kafli, paneli czy pakriektów. Walce osadzone są na ruchomej głowicy, dopasowującej swoje położenie do typu sprzątanego podłoża.

System ten wspomagany jest przez obrotową szczotkę do wymiatania zabrudzeń z rogów i krawędzi pomieszczeń, mocny system ssania i filtr antyalergiczny, dzięki czemu Roomba zapewni nam gruntowną czystość przy każdym sprzątaniu. Tani rywale, którzy często stosują pojedyncze szczotki obrotowe i słabe silniczki, nie mają z nim szans.

Pionierskie technologie

Całkowicie autorskim rozwiązaniem jest także funkcja Dirt Detect. Z jej pomocą robot automatycznie wykryje szczególnie zabrudzone miejsca i zacznie je odkurzać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, po czym będzie kontynuował sprzątanie w trybie standardowym. Po raz pierwszy wprowadzony w robotach odkurzających Roomba serii 500 i wielokrotnie unowocześniany, system ten do dziś pozostaje stałym elementem wyposażenia Roomby… oraz sporą zagwozdką dla konkurencji, która do tej pory nie opracowała rozwiązania o podobnym stopniu funkcjonalności i precyzji.

Podobnym echem na rynku robotów sprzątających odbiła się stacja sprzątająca Clean Base, zamykająca zanieczyszczenia zgromadzone przez robota w szczelnym worku. Na rynku niemal natychmiast pojawili się naśladowcy, jednak nie udało im się w pełni powtórzyć sukcesu iRobota: zamiast wygodnych, papierowych worków, automatycznie zamykających się przed ich wyjęciem ze stacji, zastosowali oni nieporęczne pojemniki lub szkodliwe dla środowiska worki z plastiku. Roomba to jedyne rozwiązanie łączące pełną wygodę, higienę i troskę o zasoby naturalne.

Rozwój osobisty

Gdy decydujemy się na zakup taniego robota chińskiej produkcji, musimy pogodzić się z faktem, że nie mamy co liczyć na aktualizacje oprogramowania sprzętowego, ani w zakresie bezpieczeństwa, ani nowych funkcji. Problemów tych unikniemy, gdy wybierzemy urządzenia iRobot: każda Roomba otrzymała pojemny, nowoczesny procesor, gotowy na rozszerzenie funkcjonalności urządzenia.

Przykładem może być unikatowa platforma Genius, od zeszłego roku dostępna dla wszystkich robotów sprzątających z funkcją łączności Wi-fi – podobnego rozwiązania nie znajdziemy nigdzie indziej. Dzięki niej sprzęty obserwują nasze przyzwyczajenia oraz rytm życia, a na ich podstawie sugerują, jakie zmiany powinniśmy wprowadzić do harmonogramu sprzątania. Do tego roboty inteligentnie proponują zwiększoną częstotliwość odkurzania w sezonach gubienia sierści przez zwierzęta domowe.

Wszystko pod kontrolą

Na uwagę zasługuje także aplikacja iRobot HOME. Nie tylko jest to jedna z nielicznych apek smart home, która otrzymała profesjonalne, polskie tłumaczenie, ale także najbardziej funkcjonalna i bezpieczna. Na każdym etapie przesyłania danych – między robotem i aplikacją oraz między aplikacją a chmurą – wszystkie informacje są szyfrowane w taki sposób, by nie miały do nich dostępu niepowołane osoby. Dzięki temu nie musimy obawiać się o utratę map mieszkań i innych newralgicznych danych dotyczących naszych czterech ścian.

Dostęp do informacji zapisanych na danym koncie mają jedynie jego właściciele oraz autoryzowani pracownicy: w przeciwieństwie do wielu tanich konkurentów, iRobot nie udostępnia informacji o jego klientach zewnętrznym podmiotom. Zjawisko to jest plagą wśród chińskich producentów, którzy bardzo często chcą „sprezentować” nasze dane innym firmom, nawet takim nie prowadzącym działalności gospodarczej w Polsce. W kwestii prywatności nie warto ryzykować: w najlepszym wypadku nasze informacje posłużą do celów statystyczno-reklamowych, a w najgorszym może to narazić nas na oszustwa i próby wyłudzeń.

Wybierając robota iRobot mamy pewność, że kupujemy urządzenie najwyższej jakości – takiego poczucia nie zapewni nam żaden konkurent!

Innowacyjne technologie iRobot

IROBOT GENIUS

Nowatorska platforma, której celem jest uczynienie naszego robota sprzątającego bardziej osobistym pomocnikiem. Dzięki niej wszystkie roboty wyposażone w moduł Wi-fi potrafią obserwować przyzwyczajenia użytkownika i w oparciu o nie sugerować zmiany w harmonogramie sprzątania. Urządzenia obsługujące technologię Inteligentnych Map Imprint mogą dodatkowo rozpoznawać wydzielone strefy sprzątania (na przykład dookoła kuchennego stołu) oraz miejsca, w które nie powinny wjeżdżać. Naszą Roombę sparujemy także z innymi urządzeniami smart home w usłudze IFTTT.

SYSTEM SPRZĄTANIA

Unikatowy system złożony z trzech szczotek, wydajnego silnika i antyalergicznego filtra. Wirująca szczotka boczna dba o to, żeby wszystkie zanieczyszczenia trafiły na drogę szczotek obrotowych. Te dwa gumowane, obracające się w przeciwne strony walce, skutecznie poluzowują brud, jednocześnie pilnując, żeby zanieczyszczenia nie wplątywały się w ich włókna, ale zamiast tego trafiały do wnętrza robota. Pomaga im w tym mocny, cichy silnik, potrafiący zassać nawet ciężkie okruchy o dużej średnicy. Alergików ucieszy natomiast wysokowydajny filtr, zatrzymujący do 99% alergenów pochodzenia zwierzęcego. Efekt? Czyste, dokładnie odkurzone parkiety, dywany, kafelki i wykładziny!

DIRT DETECT

Technologia, która powstała z myślą o osobach obawiających się rozniesienia punktowego zabrudzenia po całym mieszkaniu – obsługujące ją roboty Roomba zadbają o to, żeby całe zanieczyszczenie zniknęło bez przemieszczania się w inne części domu. Komplet specjalnych sensorów na bieżąco monitoruje podłoże, a gdy wykryje, że w konkretnym miejscu jest ono nieproporcjonalnie zabrudzone, przerwie standardowy plan czyszczenia i skupi się na odkurzaniu tego punktu. Robot będzie pracował aż do skutku, a gdy upora się z zanieczyszczeniem, podejmie planową pracę. Informacje o takich wydarzeniach znajdziemy w aplikacji iRobot HOME.