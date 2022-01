CES 2022: TP-Link Archer AXE200 Omni z… ruchomymi antenami

W tym roku, TP-Link zabrał na CES przede wszystkim gadżety smart home i rozwiązania sieciowe. Wśród nich wyróżnia się jedno urządzenie – Archer AXE200 Omni, „zmotoryzowany” router o obrotowych antenach i wsparciu dla pasma 6 GHz.

Archer AXE200 Omni wygląda jak futurystyczny statek kosmiczny. Wrażenie to potęgują jego anteny, które mogą automatycznie rozkładać się i obracać tak, aby dopasować ich położenie do lokalizacji sprzętów korzystających z Wi-Fi. Oznacza to, że gdy będziemy poruszać się po mieszkaniu, strumieniując wideo na telefonie lub grając online, anteny nie przestaną podążać za nami, starając się zapewnić jak najbardziej stabilne i szybkie połączenie.

Router jest kompatybilny ze standardem Wi-Fi 6E, więc oprócz standardowych pasm 2,4 GHz/5 GHz, obsługuje on także pasmo 6 GHz, na razie dość rzadko wykorzystywane. Archer AXE200 Omni potrafi uzyskać prędkość pobierania do 4,8 Gb/s w pasmach 5 i 6 GHz, a jego port WAN wspiera szybkości do 10 Gb/s. Na chwilę obecną, nie znamy ani jego daty premiery, ani proponowanej ceny.

To nie jedyna nowość od TP-Link. Firma zaprezentowała także inne routery Wi-Fi 6E, tym razem mniej ekscentryczne, jak również mnóstwo nadchodzących urządzeń do inteligentnego domu. Znajdą się wśród nich nowe kamerki Tapo i inteligentne czujniki oraz routery MESH Deco z funkcjami smart home. W tym roku do sprzedaży trafią też akcesoria smart home, po raz pierwszy natywnie kompatybilne z Apple HomeKitem.