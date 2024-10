Spytaj sprzedawcę, jak zabezpieczony jest telewizor, który kupujesz

Przed zakupem telewizora bierzemy pod uwagę różne czynniki, takie jak jakość obrazu, przekątną ekranu, rozdzielczość, cenę czy funkcje Smart TV. Często pomijamy jest jednak dosyć istotny element, jakim jest kwestia zabezpieczeń telewizora. Zupełnie niesłusznie, gdyż obecnie w telewizorach podłączonych do Internetu przechowujemy wiele wrażliwych haseł i danych. Dlatego warto wybrać telewizor z systemem, który zagwarantuje zaawansowane bezpieczeństwo na wielu poziomach – takim jak Samsung Knox.

Korzystając na co dzień z telewizora podłączonego do Internetu, często nie zdajemy sobie sprawy, że są to urządzenia, które działają podobnie jak komputery – mają procesor, system operacyjny oraz łączą się z innymi urządzeniami za pomocą sieci internetowej. Ponadto, telewizory mają dostęp do wielu istotnych informacji, często zapisywane są w nich hasła do naszej skrzynki mailowej, banku, PIN-y do platform streamingowych, a nawet dane adresowe w aplikacjach. Zatem skoro od smartfonów i komputerów wymaga się ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych, równie ważnym kryterium przy wyborze telewizora powinien być najwyższy poziom zabezpieczeń.

Według danych wewnętrznych firmy Samsung aż 72,4% nowych telewizorów we wrześniu 2024 roku zostało podłączonych do Internetu. Rośnie także liczba innych inteligentnych urządzeń AGD w naszych domach. We wrześniu b.r. do sieci było podłączonych także 125 tysięcy pralek firmy Samsung oraz prawie 65 tysięcy piekarników i 44 tysięcy lodówek tej firmy oraz wiele innych urządzeń. Oznacza to, że coraz ważniejsze staje się także zabezpieczenie wszystkich urządzeń w domowym ekosystemie i zarządzanie nimi za pośrednictwem jednej aplikacji takiej jak SmartThings.

W takich przypadkach oczywiste jest, że wszystkie urządzenia zintegrowane w jednym systemie muszą ze sobą współpracować i jednocześnie zapewniać bezpieczne przechowywanie danych użytkownika. Takie bezpieczeństwo gwarantuje system Samsung Knox, które to zabezpiecza dane wszystkich użytkowników oraz chroni przed cyberatakami.

Samsung Knox to zaawansowane rozwiązanie, które wyposażone są wszystkie telewizory Samsung Smart TV takie jak na przykład Neo QLED 8K AI, Samsung Neo QLED 4K czy Samsung OLED. Producent zadbał w nich o każdy detal, zapewniając ochronę danych użytkowników, dzięki zaawansowanym technologiom kryptograficznym i sprzętowemu zabezpieczeniu opartemu na własnych chipach. Knox przede wszystkim obejmuje ochroną wszelkie aplikacje uruchamiane m.in. na telewizorach – w tym również te, które służą do odtwarzania treści wideo. Przed udostępnieniem innym użytkownikom każda aplikacja przechodzi ścisły proces certyfikacji. System dba również o bezpieczeństwo aplikacji autoryzacyjnych i płatniczych, a wszelkie wrażliwe dane są przechowywane w izolowanych, fizycznie chronionych obszarach, zabezpieczonych przed potencjalnymi atakami.

Warto podkreślić, że Samsung to jedyna firma na świecie, która w tak zaawansowany sposób zabezpiecza swoje telewizory. Jakość zabezpieczeń oferowanych przez system Knox potwierdzają liczne certyfikaty. W tym roku Samsung Knox został po raz 10. z rzędu wyróżniony certyfikatem Common Criteria (CC) za wysokie standardy bezpieczeństwa. Certyfikat CC stanowi globalny, uznawany aż w 31 krajach punkt odniesienia w ocenie integralności bezpieczeństwa produktów informatycznych i jest jednym z najważniejszych wyróżników telewizorów Samsung.

Samsung był jedną z pierwszych firm, które połączył telewizory z Internetem, zmieniając zupełnie sposób, w jaki dziś z nich korzystamy. Stało się to przed 13 laty, a od 10 lat z konsekwencją zabezpieczamy nasze telewizory i ich połączenia z innymi urządzeniami między innymi za pośrednictwem systemu KNOX stwierdził Grzegorz Stanisz, dyrektor sprzedaży i marketingu działu RTV w firmie Samsung Electronics Polska. Knox to technologia, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa nie tylko jednego urządzania firmy Samsung, ale całego ekosystemu domowych i mobilnych urządzeń. Składa się ona z wielu warstw zabezpieczeń, które chronią dane przed złośliwym oprogramowaniem i zagrożeniami. Wysoce wrażliwe informacje, kody PIN lub dane osobowe są przechowywane w całkowicie odizolowanym, bezpiecznym obszarze, który zapewnia ochronę przed wyciekiem informacji. To zasługa certyfikowanej platformy Knox, która od momentu włączenia urządzenia chroni sprzęt i wszelkie usługi, z których korzysta użytkownik. Z KNOX korzysta dziś już ponad 20 tysięcy firm na całym świecie i wiele instytucji państwowych.

Telewizory Samsung posiadają także dodatkowe certyfikaty związane z bezpieczeństwem. Na przykład, usługa płatności Checkout spełnia wymogi Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) – międzynarodowego standardu ochrony danych, który obowiązuje wszystkie organizacje przetwarzające, przechowujące lub przesyłające informacje o kartach kredytowych. Standard ten został zatwierdzony przez American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard i Visa Inc.