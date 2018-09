Kontrolery do Switcha jak pady do NES-a

Wielu fanów Nintendo wychowało się wraz z bohaterami gier na NES-a czy SNES-a i na pewno czasami odczuwają oni nostalgię za dawnymi tytułami i konsolami. Szykuje się dla nich kolejna okazja do wspominania starych czasów – Nintendo właśnie zaprezentowało bezprzewodowe kontrolery do Switcha wyglądające jak pady do NES-a.

Nowe Joy-Cony do złudzenia przypominają kontrolery klasycznej konsoli. Jedyną widoczną różnicą jest brak przewodów i umieszczone w górnej części pada gniazdo służące do podłączenia urządzenia do ekranu Switcha. Z kontrolerów skorzystamy przede wszystkim podczas gry w tytuły przeniesione z Nintendo Entertainment System, na przykład Mario Bros. czy The Legend of Zelda. Już niedługo trafią one na nasze ekrany w ramach usługi abonamentowej Switch Online Service. Jej ogłoszenie wywołało dość mieszane uczucia wśród fanów: z jednej strony subskrypcja do Switcha umożliwi graczom zapisywanie stanów gry w chmurze i zagranie w szereg darmowych tytułów, z drugiej jednak odbierze ona darmowym użytkownikom możliwość gry online w niektóre popularne tytuły typu Splatoon 2.

To nie jedyne nowości zapowiedziane przez Nintendo. W ciągu najbliższych miesięcy na konsolę trafią nowe odsłony serii Animal Crossing i Luigi’s Mansion. Na Switchu zagramy także w pakiet remasterów gier Final Fantasy zawierający m. in kultową siódmą część serii oraz remake nietypowego Katamari Damacy. Swój port na konsolę Nintendo otrzyma również strategia turowa Civilization VI.