Niepowtarzalne brzmienia do nowej, w pełni elektrycznej rodziny MINI

Kreacja dźwięku staje się elementarnym składnikiem wrażeń z elektrycznej jazdy. Zróżnicowane brzmienia wzbogacają angażujące wrażenia i można ich będzie doświadczyć po raz pierwszy w nowym MINI Cooper Electric.

W pełni elektryczne modele z nowej rodziny MINI będą miały typowe dla marki brzmienia zapewniające jeszcze bardziej angażujące wrażenia z jazdy. Repertuar obejmie zupełnie nowe odgłosy jazdy we wnętrzu, niepowtarzalne brzmienie marki MINI będące znakiem rozpoznawczym na zewnątrz, dżingle nowych trybów MINI Experience, a także nowe dźwięki funkcji informacyjnych i ostrzegawczych.

— Nowe brzmienia stanowią elementarną część cyfrowych wrażeń z jazdy i są indywidualnie dostosowane do charakteru nowych modeli. Wnoszą emocjonalny element dla pasażerów we wnętrzu i kształtują percepcję dźwiękową na zewnątrz, tworząc niepowtarzalne, typowe dla MINI dźwiękowe cechy rozpoznawcze — mówi Oliver Heilmer, szef działu projektowania MINI. Po raz pierwszy będzie można ich doświadczyć w nowym MINI Cooper Electric.

Nowe brzmienia MINI bazują na elementarnych wartościach marki i uosabiają pozytywną, charyzmatyczną aurę. Tryby MINI Experience stają się przy tym sceną, na której prezentowane są zupełnie nowe światy dźwiękowe. Za pomocą analogowych przyrządów, technologii cyfrowej i sztucznej inteligencji generowane są typowe dla MINI dźwięki, które jednocześnie przekazują informacje i wzbudzają emocje.

Cztery dźwięki jazdy zapewniające indywidualne wrażenia

Tryby MINI Experience „Core”, „Go Kart”, „Timeless” i „Balance” oferują indywidualnie dobrane dźwięki podczas jazdy, które zapewniają kierowcy akustyczne informacje zwrotne podczas przyspieszania. Dźwięki słyszalne we wnętrzu przyszłych modeli MINI budzą emocje podczas jazdy, a także przekazują autentyczny feedback z różnych sytuacji podczas jazdy.

Podstawowym brzmieniem nowej rodziny modeli MINI będzie odgłos jazdy „Core”. Jest to jedyny dźwięk słyszalny nie tylko wewnątrz pojazdu, ale także na zewnątrz jako akustyczne ostrzeganie pieszych. Jako brzmienie marki MINI brzmi zachęcająco, energicznie i inspirująco. — Nowa koncepcja brzmień MINI jest inspirowana Mikołajem Kopernikiem, który opisał heliocentryczną teorię budowy Układu Słonecznego, według której planety obracają się wokół słońca — mówi Renzo Vitale, dyrektor kreatywny ds. brzmienia w BMW Group. — W przypadku brzmienia „Core” inspirowaliśmy się okrągłym kształtem centralnego wyświetlacza OLED. Przypomina on słońce promieniujące ciepłem. Jako analogię do planet, z których każda odbija światło słoneczne na swój własny sposób, opracowaliśmy różne komponenty dźwiękowe różniące się między sobą w zależności od sytuacji podczas jazdy.

Aby zapewnić sportowe wrażenia z jazdy, stworzono odgłos jazdy MINI „Go Kart” wyróżniający się wyraźną charakterystyką odzwierciedlającą zmiany obciążeń, co tworzy odpowiednie tło dźwiękowe dla zwinnej i dynamicznej jazdy.

Brzmienie MINI „Timeless” łączy tradycję i nowoczesność. W tym celu zsamplowano brzmienia silnika modeli od klasycznego MINI po MINI John Cooper Works GP i połączono je z futurystycznym odgłosem jazdy MINI „Core”, tworząc dźwiękową podróż w czasie. Im intensywniej pojazd przyspiesza, tym bardziej dźwięk zmienia się z historycznego brzmienia silnika spalinowego w brzmienie współczesnego napędu elektrycznego.

Czwarte brzmienie to MINI „Balance”. Zostało ono pierwotnie opracowane do MINI Vision Urbanaut i opiera się na dźwiękach, które można usłyszeć w lesie o różnych porach dnia i nocy: od szumu strumienia po cykanie świerszczy i szelest wiatru w koronach drzew. Powstały w ten sposób świat dźwięków zapewniać będzie w przyszłych modelach MINI relaks i dobre samopoczucie.

Charakterystyczne dżingle iefektowne earcony.

Również tryby Experience w przyszłej rodzinie MINI będą miały przypisane określone odgłosy jazdy. Włączeniu trybu towarzyszyć będzie charakterystyczny dżingiel. Ta krótka sekwencja dźwiękowa zapowiadać będzie pasażerom zmianę ustawień pojazdu.

Kolejnym elementem nowych światów dźwiękowych do nowej rodziny MINI są tak zwane earcony, które, podobnie jak ikony graficzne, służyć będą jako charakterystyczne symbole określonych zdarzeń lub informacji. Stworzono około 30 nowych brzmień, od odgłosu pracy kierunkowskazów po sygnalizację niezapiętych pasów i dźwięki systemu Park Distance Control (PDC). W przyszłości będą one pełnić swoją funkcję jako wyraźnie rozpoznawalne sygnały o charakterystycznym i typowym dla marki brzmieniu, aby zwracać uwagę pasażerów lub ostrzegać o niebezpieczeństwach za pomocą różnych charakterystyk dźwięku i intensywności.