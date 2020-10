Kompletny przewodnik: Elektryczne hulajnogi

Jeśli chcesz dostać się gdzieś jak najszybciej, elektryczna hulajnoga może wydawać się nienajlepszym sposobem podróży – w końcu ile mocy można wykrzesać z małego silniczka, dwóch kółek i akumulatora? Okazuje się, że całkiem sporo. Najnowsza generacja tych pojazdów może pochwalić się niezłymi osiągami, fantastycznym designem i kompaktowymi wymiarami ułatwiającymi ich transport.

Przez ostatni rok sporo się zmieniło na rynku elektrycznych hulajnóg. Ich tworzeniem zainteresowali się nowi producenci, co oznacza, że możemy wybierać spośród dziesiątek świetnych modeli, przeznaczonych dla dorosłych użytkowników, a technologie wykorzystane do ich konstrukcji stają się coraz bardziej zaawansowane.

Jeśli poruszasz się środkami transportu publicznego, tego typu gadżet może pomóc ci wyraźnie skrócić czas przeznaczany na dojazdy do pracy i domu. Nie ma chyba lepszego sposobu na pokonanie przysłowiowego „ostatniego kilometra”, czyli drogi od przystanku komunikacji miejskiej do progu biura. Na dodatek jazda na hulajnodze jest po prostu przyjemna i relaksująca, a jeśli mamy na to ochotę, także ekscytująca: teraz każdy z nas może cieszyć się wiatrem we włosach, śmigając z prędkością nawet 30 km/h (chociaż dla wielu użytkowników może ona okazać się zbyt wysoka).

W niniejszym artykule sprawdziliśmy i oceniliśmy kilka spośród najpopularniejszych modeli dostępnych na rynku. Wszystkie hulajnogi elektryczne wyglądają podobnie, ale bardzo często znacząco się od siebie różnią, dlatego przed zakupem konieczne jest dokładne sprawdzenie osiągów i parametrów.

Nie należy ich również traktować jak zwykłych hulajnóg z doczepionymi bateriami: są one bardziej sterowne i szybsze od swoich manualnych kuzynów, ale także cięższe. Z tego powodu raczej nie posłużą nam do wykonywania żadnych trików (przy dużej prędkości nie powinniśmy nawet o tym myśleć!), ale dzięki odrobinie napędu w kółkach pokonywanie wzniesień i wtapianie się w miejski ruch będzie proste i przyjemne.

Wybór odpowiedniej hulajnogi

Podczas zakupów nie warto decydować się na pierwszy lepszy model – hulajnoga elektryczna to inwestycja na długie lata, dlatego przed wydaniem pieniędzy, koniecznie zastanówmy się nad tym, jak będziemy z niej korzystać. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na aspekty bezpieczeństwa; to w końcu wąska deska z silnikiem umożliwiającym jazdę z prędkością ponad 30 km/h, dlatego należy się upewnić, że będzie ona stabilna i solidna.

Ponadto powinniśmy określić, do jakich celów będziemy wykorzystywali naszą hulajnogę. Jeśli codziennie pokonujemy długą drogę do pracy i nie możemy zrezygnować z jazdy komunikacją miejską, warto wybrać lżejszy, przenośny model o krótszym zasięgu – łatwiej go będzie złożyć po wejściu do pociągu lub autobusu, a niewielka bateria w pełni wystarczy na przejechanie ostatniego kilometra. Na rynku znajdują się także ciężkie hulajnogi o dużej baterii i długim zasięgu; te okażą się najlepsze, jeśli chcemy dojeżdżać bezpośrednio z domu do pracy, omijając transport publiczny.

Czy podczas zakupu należy kierować się prędkością maksymalną? Jeśli planujemy jeździć przede wszystkim po mieście, raczej nie. W projekcie nowelizacji ustawy o ruchu drogowym z sierpnia 2020 roku hulajnogi zaliczane będą do kategorii urządzeń transportu osobistego, o maksymalnej prędkości 25 km/h; w rzeczywistości niektóre modele mogą rozwijać nawet większą prędkość. Obecne przepisy nie pozwalają wjeżdżać nimi na ścieżki rowerowe, a nieprzepisowa jazda po chodniku lub niebezpieczne lawirowanie pomiędzy pojazdami, może skończyć się grzywną. Podczas jazdy warto zatem zachować rozsądek i nie dawać się ponieść fantazji.

Najlepiej wybrać model w przedziale cenowym 1,5-3 tysięcy złotych

Jedną z głównych cech, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jest materiał wykorzystany do konstrukcji ramy. Tutaj najlepiej sprawdzają się lekkie, sztywne tworzywa pokroju aluminium i włókna węglowego – owszem, są one droższe, ale także wytrzymalsze od plastiku. Nie zapominajmy o kołach, szczególnie, jeśli będziemy regularnie jeździć po niezbyt równej nawierzchni. Większość tanich hulajnóg elektrycznych wyposażona jest w ośmiocalowe kółka, dobre do jazdy po asfalcie, ale niewygodne na utwardzanych drogach gruntowych; w takim przypadku lepiej odrobinę dopłacić i wybrać model z 10-calowymi, pneumatycznymi oponami i zawieszeniem.

Większość hulajnóg może być obsługiwana z poziomu aplikacji. Wśród dostępnych funkcji znajduje się na przykład cyfrowe włączanie i wyłączanie silnika – dobre zabezpieczenie przed kradzieżą urządzenia – jak również możliwość śledzenia pokonanych tras. Niektóre apki mają także opcję wyboru trybu jazdy: od tego ekologicznego, który maksymalnie wydłuży zasięg pojazdu, aż po sportowy, zaprojektowany po to, by zostawić zmęczonych rowerzystów daleko w tyle. Aplikacja to miły dodatek, ale nieobowiązkowy; jeśli nasz wymarzony model nie ma dla niej wsparcia, nie warto z niego rezygnować.

Nie zapominajmy także o cenie hulajnogi. Na rynku znajdziemy modele dla dorosłych, kosztujące od około 600 PLN, aż po nawet ponad 10 000 złotych. Nie polecamy wyboru tych najtańszych urządzeń – podczas jazdy z prędkością 30 km/h warto mieć pewność, że hulajnoga nie rozpadnie się pod nami w trakcie podróży, a jazda skończy się w biurze, a nie w szpitalu. Najlepiej wybrać model w przedziale cenowym 1,5-3 tysięcy złotych. W tej cenie powinniśmy dostać produkt sprawdzonej marki, który będzie miał wystarczająco dużo mocy, by pomóc nam poruszać się po mieście bez obaw o nagłe zepsucie się hulajnogi.

Miłośnicy luksusu mogą oczywiście wybrać także coś z wyższej półki, na przykład AER 557 (www.aer.store), wycenioną na 10 800 PLN. Płacimy tutaj nie tylko za elegancję, ale także ergonomię i stabilność – dmuchane, 20-calowe koła pokonają niejedno wybrzuszenie, a szeroka, bambusowa podstawka na stopy zapewni wygodną pozycję podczas długich podróży. Hulajnoga ma osiągać maksymalną prędkość 40 km/h, a jej zasięg szacowany jest na ponad 30 km.

Bezpieczne korzystanie z hulajnogi

Ustawa Prawo o ruchu drogowym jest ciągle nowelizowana od 2017 roku, a w chwili pisania niniejszego artykułu, wciąż nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Wspomniane już urządzenia transportu osobistego – pojazdy liczące maksymalnie 1,25 m długości i 0,9 m szerokości, rozwijające maksymalną prędkość 25 km/h – mają być w jej świetle traktowane jak rowery.

Najnowszy projekt nowelizacji zakłada, że w przyszłości będziemy mogli z nich korzystać na ścieżkach rowerowych i pasach dla rowerów z maksymalną prędkością 25 km/h, a gdy tych nie ma, także na jezdniach z prędkością do 20 km/h lub na chodnikach, gdzie prędkość nie może przekraczać 8 km/h. Hulajnogami elektrycznymi nie będą mogli także poruszać się najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego.

Na chwilę obecną sytuacja ta pozostaje nieunormowana, więc legalnie możemy jeździć jedynie po chodnikach – prawo zrównuje tutaj kierowcę hulajnogi z pieszym. Gdy na drodze poza nami znajdują się piesi, konieczne jest zatem zachowanie szczególnej ostrożności. Przez cały czas trzeba pamiętać, że nie mają oni szans w starciu z rozpędzonym do 25 km/h pojazdem, a każda kolizja może mieć znaczący wpływ na ich życie i zdrowie. Dynamiczna jazda może być niebezpieczna także dla nas, dlatego podczas jazdy zawsze należy mieć na głowie kask, a jeśli chcemy pojeździć nieco szybciej, także ochraniacze.

Podczas podróży pamiętajmy o podstawowych zasadach ruchu drogowego i kulturze na drodze, a w środkach komunikacji miejskiej pilnujmy, żeby nasz pojazd nie stanowił przeszkody dla innych pasażerów. Jeśli będziemy przestrzegać tych zasad, hulajnogi elektryczne napewno staną się nieodłączną częścią naszej codzienności, a droga do pracy nareszcie nabierze nieco uroku!

Wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych

100% przyjemności z jazdy bez konieczności poważnych wydatków

Kupno hulajnogi elektrycznej to kusząca perspektywa, ale przed zakupem mogą towarzyszyć nam pewne wątpliwości – a co, jeśli nie spodoba nam się ten sposób podróżowania po mieście i wyrzucimy w błoto ponad tysiąc złotych? Zamiast zastanawiać się nad tym, wypożyczmy hulajnogę na minuty. Tego typu usługa dostępna jest w większości dużych polskich miast i pozwala dobrze rozeznać się w specyfice jazdy.

Pierwszą wypożyczalnią elektrycznych hulajnóg działających na terenie Polski był Lime (www.li.me), obecnie dostępny na terenie czterech miast: Warszawy, Poznania, Wrocławia i Krakowa. Wypożyczalnia korzysta z własnych pojazdów, wyposażonych w silnik 250 W, który pozwala na rozwinięcie prędkości do 25 km/h, oraz akumulator starczający na przejechanie maksymalnie 50 km. Do obsługi hulajnóg służy aplikacja mobilna, w której nie tylko zarezerwujemy konkretny egzemplarz, ale także sprawdzimy jego poziom naładowania i aktualną lokalizację. Odblokowanie hulajnogi kosztuje 3 złote, a każda minuta jazdy – 50 groszy.

Hulajnogi Free Now dostępne są w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie; dawniej jeździły one po polskich ulicach w ramach usługi Hive. Cennik jest podobny do konkurencji: 3 złote za odblokowanie, 50 gr za każdą minutę. Free Now obiecuje, że w związku z pandemią COVID-19 pojazdy są dezynfekowane dwa razy dziennie, co ma poprawić bezpieczeństwo korzystania z floty.

Nowym graczem na polskim rynku jest znany z niedrogich przejazdów samochodowych Bolt (www.bolt.eu/pl). Również ten operator oferuje pojazdy własnej konstrukcji, których sercem jest silnik, rozpędzający się do prędkości 25 km/h, i akumulator starczający na przejechanie 40 km. Cennik Bolt zmienia się dość często; obecnie nie są pobierane opłaty za odblokowywanie hulajnogi, a każda minuta to koszt 50 gr; dodatkową kwotę uiścimy natomiast za zarezerwowanie konkretnej hulajnogi. Usługa została uruchomiona na terenie Warszawy, Krakowa, Lublina, Katowic, Wrocławia i Poznania.

A co, jeśli w naszym miejscu zamieszkania nie działa żadna z popularnych wypożyczalni? Żaden problem – w wielu miejscowościach działają firmy zajmujące się wynajmem hulajnóg elektrycznych na godziny lub doby. Nie oferują one co prawda obsługi przez aplikację, ale jeśli chcemy po prostu wypróbować pojazd, nie powinno to stanowić dla nas żadnego problemu.