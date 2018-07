Aparat Draw This produkujący rysunki zamiast zdjęć

Jeśli chcesz uwiecznić swoje wakacje w nietypowy sposób, możesz to zrobić z pomocą aparatu Draw This. Ten projekt DIY wykorzystuje Raspberry Pi i miniaturową drukarkę termiczną do stworzenia aparatu, który zamiast zdjęć będzie produkował… dziecięce rysunki.

Projektantem tego prostego urządzenia jest Dan Macnish, a wszystkie instrukcje niezbędne do jego wykonania zostały opublikowane na portalu GitHub. Sercem Draw This jest komputer Raspberry Pi wyposażony w sztuczną inteligencję wytrenowaną do rozpoznawania fotografowanych obiektów. Po nakierowaniu obiektywu na konkretną scenę i zrobieniu zdjęcia, aparat porównuje znajdujące się na nim obiekty z bazą danych zaczerpniętą z gry Google Quick, Draw!, która również została zamieszczona na GitHub. Zidentyfikowane obiekty zostają zastąpione przez pochodzące z niej rysunki. Następnie gotowe „zdjęcie” zostaje wydrukowane na drukarce termicznej i wysuwa się z obudowy aparatu niczym polaroid.

Co ciekawe, fotka stanowiąca podstawę do wygenerowania obrazka nie jest przechowywana w pamięci urządzenia, dzięki czemu każda zabawa aparatem jest niespodzianką. Ze względu na limitowaną wielkość bazy danych (zawiera ona jedynie 345 obiektów), sztuczna inteligencja może czasami błędnie zinterpretować elementy znajdujące się na zdjęciu i stworzyć zupełnie abstrakcyjną grafikę. Właśnie dzięki temu Draw This może stać się imprezowym hitem, o ile oczywiście będziemy w stanie go odtworzyć.