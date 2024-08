Kolekcja GapKids „Back-to-School” inspiruje dzieci do wyrażania siebie

Tegoroczna kolekcja marki Gap, stworzona z myślą o powrocie do szkoły, zachęca dzieci do bycia sobą i swobodnego wyrażania siebie poprzez muzykę, modę i taniec. Nowa kolekcja i kampania mają inspirować do autentyczności i wiary we własne możliwości.

Kolekcja Back-to-School GapKids’ oferuje nieskończone możliwości ekspresji. Luźne dżinsowe spodnie cargo, stylowe bluzy z kapturem i kurtki w stylu varsity to tylko niektóre z propozycji. Wszystkie elementy nowej linii sprawią, że dzieci rozpoczną nowy rok szkolny stylowo, na luzie i z poczuciem pewności siebie.

Jak wskazuje ankieta, przeprowadzona wśród rodziców przez Gap – kreatywność i samorealizacja mają znaczący wpływ na poczucie wiary w siebie u dzieci. Aż 86% rodziców zauważa wzrost pewności siebie u dziecka, które może wyrażać swoją osobowość poprzez modę. Co więcej, 85% rodziców uważa, że ich dzieci są bardziej entuzjastycznie nastawione wobec powrotu do szkoły, kiedy mogą samodzielnie wybrać strój na pierwszy dzień nowego roku.

Towarzyszący kampanii film „Just dance.”, prezentuje młodych artystów-tancerzy, którzy wykonują oryginalną choreografię, stworzoną przez Ysabelle Capitulé do piosenki Canned Heat Jamiroquai. Film w reżyserii Charlie’ego Di Placido zwraca uwagę na płynne ruchy i swobodę młodych tancerzy, ubranych w stylizacje GapKids, które odzwierciedlają ich indywidualność. Spot nawiązuje do kultowej sceny z historii popkultury, z Jonem Hederem i Efrenem Ramirezem w rolach głównych, łącząc nostalgię z nowoczesnym stylem.