Kolejna generacja inteligentnego zamka od Yale

Firma Yale właśnie ogłosiła wprowadzenie na rynek kolejnej generacji flagowego produktu – zamka Yale Linus® Smart Lock L2.

Za pomocą aplikacji Yale Home, inteligentny zamek Linus® L2 swobodnie współdziała z całym ekosystemem Yale Smart Security, do którego należą alarm Yale, seria kamer i wideodomofon, jak również seria produktów do przechowywania Smart Storage oraz Smart Opener do bram i garaży. W obrębie ekosystemu możliwa jest także interoperacyjność z wiodącymi asystentami głosowymi i innymi markami sektora smart home. Dla większej wygody, inteligentny ekosystem pozwala konsumentom monitorować i kontrolować bezpieczeństwo domu za pomocą jednego konta.

Linus® Smart Lock L2

Nowy inteligentny zamek to połączenie innowacyjnego designu, funkcjonalności i nowoczesności. Zaprojektowano go tak, aby poprawić komfort życia użytkownika, nie zmniejszając jednocześnie zakresu zabezpieczenia.

Linus® L2 charakteryzuje się unowocześnionym designem, opracowanym przez nagradzane studio wzornictwa przemysłowego Bould Design. Fred Bould to uznany projektant, który pracował nad wieloma innymi godnymi uwagi produktami smart, jak np. termostat Nest. Udoskonalony, smukły i wąski design przemysłowy zamka oraz wytrzymała metalowa obudowa doskonale wpiszą się w architekturę każdego domu, od tradycyjnego po najbardziej współczesny.

Zamek jest łatwy w montażu od razu po wyjęciu z pudełka i można go dostosować do większości cylindrów/zamków. Niezależnie od tego, czy użytkownik mieszka w wynajętym domu, czy we własnym, można go szybko zamontować na drzwiach bez konieczności modyfikacji i usunąć bez pozostawienia śladów. Proces konfiguracji jest prosty i w ciągu kilku minut można uruchomić zamek.

Bezpieczeństwo stało się proste

Linus® L2 jest łatwy w obsłudze, szybszy i bardziej wytrzymały niż poprzednia generacja Linusa®, dzięki czemu konsumenci otrzymują produkt światowej klasy. Wielkość urządzenia została zmniejszona, zadbano jednak o to, aby pasowało do większych kluczy, zapewniając konsumentom wygodniejsze i szybsze opcje instalacji. Kanał aktywności, inteligentne alerty i powiadomienia w aplikacji Yale Home pozwalają właścicielom domów śledzić, kiedy drzwi do ich domu są otwierane i zamykane, a także rejestrować wchodzących znajomych i rodzinę.

Strach przed zgubieniem kluczy i niemożnością dostania się do domu to główny czynnik, który skłania do korzystania z inteligentnych zamków, a 64% Europejczyków uważa, że ​​inteligentny zamek zwiększy bezpieczeństwo ich domu. Konsumenci mogą doświadczyć magii komfortu dostępu bezkluczowego do swoich domów, łatwo udostępniając wirtualne klucze lub kody zaufanym osobom, automatycznie zamykając drzwi po wyjściu lub powrocie do domu, a następnie automatycznie odryglowując drzwi, gdy się zbliżają, korzystając z technologii geofencingu. Linus® L2 zapewnia użytkownikom większą wygodę kiedy po długim dniu wracają do domu, dzięki czemu nigdy więcej nie doświadczą problemów związanych ze zgubieniem kluczy.

Jeśli chodzi o nowe funkcje, za pomocą aplikacji Yale Home można teraz łatwo ustawić zamykanie lub otwieranie zamka o określonych porach. Umożliwia to bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie w ciągu dnia, a w nocy zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Ta prosta w użyciu funkcja pozwala użytkownikom stworzyć dla zamka indywidualny harmonogram bezpieczeństwa domowego. Zamek może również działać z zatrzaskiem drzwiowym w ciągu dnia, aby jeszcze lepiej odpowiadać potrzebom konsumentów.

Inteligentny zamek ma teraz wbudowaną sieć Wi-Fi. Oznacza to, że konsumenci nie muszą już dodatkowo kupować mostka Connect Wi-Fi, aby móc korzystać ze zdalnych funkcji, takich jak sprawdzanie, czy drzwi są zamknięte pod ich nieobecność lub kiedy dzieci wracają do domu ze szkoły. Dzięki wbudowanemu dostępowi Wi-Fi funkcje te będą możliwe tuż po rozpakowaniu urządzenia. Klienci Yale mogą również dodać akcesoria, takie jak inteligentna klawiatura Yale lub nowy Yale Dot®, które sprawiają, że zamykanie i otwieranie drzwi jest jeszcze bardziej inteligentne i bezpieczne.

Użytkownicy zamka Linus® Smart Lock L2 mogą nawet odryglować lub zaryglować drzwi dotykając Yale Dot® swoim telefonem, bez konieczności otwierania aplikacji Yale Home. Oznacza to, że dla większej wygody można trzymać Yale Dot® na desce rozdzielczej samochodu, aby szybko otworzyć drzwi, kiedy pada deszcz, lub umieścić go na klatce schodowej i otworzyć zamek po dotarciu na swoje piętro.

Linus® L2 posiada kilka znaczących ulepszeń, dzięki czemu jest produktem bardziej zrównoważonym. Nowy zamek jest o 20% mniejszy niż jego poprzednia generacja, zużywając mniej materiału w produkcji. Jest również zasilany akumulatorem, który zapewnia działanie do 6 miesięcy na jednym ładowaniu, a kiedy poziom naładowania akumulatora spadnie, wysyłane są powiadomienia, aby dom zawsze był chroniony.

Yale Linus® Smart Lock L2 daje konsumentom swobodę stworzenia idealnej konfiguracji inteligentnego zamka, korzystając z istniejących integracji z wiodącymi asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa, Google Home oraz głównymi markami sektora smart home. Jeszcze w tym roku produkt będzie kompatybilny z Matter poprzez Thread za pomocą aktualizacji oprogramowania, co umożliwi integrację Linusa® L2 między innymi z Apple Home. Od 4 marca Linus® Smart Lock L2 będzie dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 229 euro.