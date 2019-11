Boeing Starliner pomyślnie przeszedł ważny test bezpieczeństwa

Klasyczne sposoby zapisywania zawartości cyfrowej mają to do siebie, że z czasem ulegają degradacji – to kwestia dziesiątek lub setek lat, ale w dłuższej perspektywie nie są one bezpiecznym miejscem dla ważnych danych. Zaprezentowany podczas konferencji Ignite 2019 Project Silica ma rozwiązać problemy z długowiecznym przechowywaniem informacji.

