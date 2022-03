Denon Home Subwoofer oficjalnie￼

Linia stylowych, funkcjonalnych głośników Denon Home właśnie powiększyła się o nowe urządzenie. Dołączył do niej potężny subwoofer, stworzony do współpracy z modelem Sound Bar 550 i innymi propozycjami Denon Home.

Sercem subwoofera jest potężny, ośmiocalowy przetwornik niskotonowy. Zapewnia on mocny, precyzyjnie kontrolowany bas podczas seansów filmowych, grania na konsoli oraz słuchania muzyki. Poziom wyjściowy, fazę i ustawienia filtra dolnoprzepustowego, dopasujemy do swoich preferencji w aplikacji mobilnej HEOS. Przetwornik zamknięty jest wewnątrz minimalistycznej, eleganckiej obudowy, utrzymanej w tej samej stylistyce, co reszta propozycji z linii Denon Home. Uniwersalna, czarno-szara kolorystyka, wpasuje się w każdy wystrój wnętrza.

Urządzenie nie wymaga skomplikowanej konfiguracji – wystarczy podłączyć je do zasilania i domowej sieci Wi-fi. Dzięki wbudowanemu systemowi multiroom HEOS, możemy sparować subwoofer z soundbarem Denon Home Sound Bar 550 oraz głośnikami bezprzewodowymi z linii Denon Home, tworząc tym samym pełnoprawny system dźwięku przestrzennego 5.1. Aplikacja HEOS to także możliwość łatwego odtwarzania muzyki z najpopularniejszych serwisów streamingowych, a także lokalnego strumieniowania plików poprzez Bluetootha i Apple AirPlay 2.

Denon Home Subwoofer jest już dostępny w sprzedaży. Na rodzimym rynku zapłacimy za niego 2 500 PLN.