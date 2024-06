Nowe słuchawki OPPO dostępne w Polsce

Na polskim rynku debiutują słuchawki TWS OPPO Enco X3i oraz OPPO Enco Air4 Pro. Premierowe urządzenia są dostępne w specjalnej ofercie na start sprzedaży. Decydując się na zakup do 2 lipca br., OPPO Enco X3i kupimy o 100 zł taniej – za 499 PLN. Natomiast promocyjna cena OPPO Enco Air4 Pro wynosi 349 PLN.

W sprzedaży już są dostępne zupełnie odświeżone pod względem wyglądu słuchawki OPPO Enco X3i. Zaokrąglone etui ładujące przypomina teraz eleganckie, matowe pudełeczko dostępne w dwóch kolorach – czarnym i niebieskim. Same słuchawki łączą błyszczące wykończenie z matowymi elementami. OPPO Enco X3i przypadną do gustu szczególnie osobom, dla których stylowy wygląd słuchawek ma duże znaczenie. Słuchawki mają również design redukujący szum wiatru z metalową siatką na zewnątrz oraz akustyczną siatką starannie umieszczoną w filtrach. To dwustopniowe podejście nie tylko tłumi hałas wiatru, ale także eliminuje niepożądane zakłócenia.

Urządzenie charakteryzuje wygodna konstrukcja do noszenia na co dzień – każda ze słuchawek waży 4,8 g. W zakresie odporności na kurz i wodę, mają stopień ochrony IP55. Dodatkowo słuchawki są wyposażone w system inteligentnego sterowania dotykowego, zapewniając intuicyjną obsługę. Nie musimy odblokowywać naszego smartfona, aby zwiększyć głośność czy przełączyć utwór. To, co widzimy i słyszymy jest zsynchronizowane, dzięki łączności Bluetooth 5.3 i niskiemu opóźnieniu na poziomie 94 ms. Podczas pierwszego parowania, wystarczy dotknąć „Połącz” na swoim smartfonie z systemem Android, aby nawiązać połączenie Bluetooth.

Dzięki trzem wbudowanym mikrofonom, współpracującym z algorytmem połączeń AI, oraz Aktywnej redukcji szumów (ANC) osiągającej poziom 49 dB i zakres częstotliwości 4 000 Hz, OPPO Enco X3i umożliwiają prowadzenie wysokiej jakości rozmów bez zakłóceń. Zaawansowana technologia tłumienia hałasu, inteligentnie dostosowuje optymalny poziom redukcji hałasu w zależności od otoczenia. Możemy również ręcznie wybrać preferowany tryb spośród trzech poziomów: Delikatny (10 dB), Umiarkowany (20 dB) i Maksymalny (49 dB) – w ustawieniach systemowych lub aplikacji HeyMelody.

Ponadto certyfikowane przez TÜV Rheinland jako urządzenie o wysokiej wydajności w zakresie redukcji hałasu, premierowe słuchawki zapewniają użytkownikom prawdziwe poczucie izolacji podczas słuchania muzyki. Warto także wspomnieć o Trybie przepuszczalności, który wykorzystuje zewnętrzne mikrofony do przechwytywania dźwięków z otoczenia, przetwarzając i odtwarzając je w wysokiej jakości, aby każdy element rozmowy był słyszalny. Ta duża wszechstronność sprawia, że OPPO Enco X3i są idealne do różnych zastosowań: od podróży samolotem, przez pracę w biurze, aż po przebywanie w kawiarni czy spacerowanie po mieście.

Czas pracy baterii, na pojedynczym ładowaniu, wynosi 10 godzin. Z etui ładującym może zapewnić do 44 godzin pracy. Kiedy potrzebujemy naładować słuchawki, szybkie ładowanie sprawia, że są one ponownie gotowe do działania w krótkim czasie. Zaledwie 10 minut ładowania z etui wystarcza na 7 godzin odtwarzania muzyki z wyłączoną funkcją ANC.

OPPO Enco X3i wyposażone zostały w zoptymalizowane podwójne przetworniki dynamiczne – jeden, 10,4-milimetrowy, zaprojektowany specjalnie z myślą o niskich tonach, a drugi, 6-milimetrowy, o wysokich tonach. Współosiowy układ zintegrowany umożliwia również umieszczenie jednostek wysoko- i niskotonowych na tym samym poziomie, zwiększając maksymalną amplitudę i sprawiając, że dźwięk jest bardziej spójny i zrównoważony. Słuchawki mają certyfikat Hi-Res Audio Wireless i obsługują kodek LHDC 5.0, który oferuje wzmocniony bezprzewodowy transfer danych z częstotliwością próbkowania wynoszącą 96 kHz przy 24 bitach, a także maksymalną szybkością transmisji 1 Mb/s. OPPO Enco X3i oferują również funkcje OPPO Alive Audio, która zapewnia efekty dźwięku przestrzennego. Nieważne czy słuchamy muzyki, oglądamy film, czy gramy – towarzyszą nam odczucia całkowitego zanurzenia w dźwięku.

Ponadto OPPO Enco X3i zostały wyposażone w technologię Golden Sound 2.0, która pozwala nam dostosować brzmienie do swoich potrzeb. Ta zaawansowana technologia obejmuje trzy kluczowe funkcje: kompensację dźwięku, kompensację kanału słuchowego oraz spersonalizowane rejestrowanie dźwięku. Dzięki wbudowanym mikrofonom, słuchawki wykrywają źródło dźwięku i automatycznie dostosowują go do kształtu naszych kanałów słuchowych. Spersonalizowane badanie ucha i test słuchu pozwalają wykryć różnice w słuchu danej osoby i stworzyć dostosowany profil dźwiękowy, który zapewnia dźwięk zgodny z jej preferencjami.

Tak samo, jak OPPO Enco X3i, OPPO Enco Air4 Pro zostały wyposażone w ulepszony system inteligentnego sterowania dotykowego. Na wygodę użytkowania wpływa również niski poziom opóźnień ze stabilną transmisją Bluetooth 5.4. Dzięki niemu możemy cieszyć się idealnie zsynchronizowanym obrazem i dźwiękiem.

OPPO Enco Air4 Pro zostały wyposażone w przetwornik o wielkości 12,4 milimetra, dzięki któremu usłyszymy wysokiej jakości basy, a tym samym bardziej wciągające brzmienie. Dźwięk możemy dostosować pod swoje upodobania, dzięki funkcji Enco Master, która umożliwia nam wybór pomiędzy trzema profilami dźwięku jak: Zrównoważone, Basy oraz Wyraziste. Słuchawki mają certyfikat Hi-Res Audio i obsługują kodek LHDC 5.0.

Wysokiej jakości rozmowy zapewnia zestaw potrójnych mikrofonów oraz Aktywna redukcja szumów (ANC) osiągająca poziom 49 dB i zakres częstotliwości 4 000 Hz. Dodatkowo słuchawki mają certyfikat TÜV Rhineland potwierdzający wysoką skuteczność tłumienia hałasu.

Bezprzewodowe słuchawki OPPO Enco Air4 Pro umożliwiają słuchanie muzyki przez 12 godzin. W przypadku zastosowania etui, czas odtwarzania rośnie zaś do 44 godzin.

W pełni z możliwości słuchawek – zarówno OPPO Enco X3i, jak i OPPO Enco Air4 Pro – skorzystamy nie tylko na smartfonach OPPO, ale również innych marek – wystarczy pobrać aplikacje HeyMelody z App Store lub Google Play. Aplikacja pozwala dostosować funkcje do własnych upodobań czy sprawdzić poziom naładowania baterii lewej i prawej słuchawki.

Premierowe urządzenia serii OPPO Enco są już dostępne w sprzedaży w partnerskich sieciach detalicznych OPPO w cenie: 599 PLN za OPPO Enco X3i oraz 399 PLN za OPPO Enco Air4 Pro. Premierowe słuchawki są dostępne również u wybranych operatorów komórkowych. Najnowsze słuchawki w portfolio OPPO są dostępne w specjalnej ofercie na start sprzedaży. Decydując się na zakup do 2 lipca br., OPPO Enco X3i kupimy o 100 PLN taniej – za 499 PLN. Natomiast promocyjna cena OPPO Enco Air4 Pro wynosi 349 PLN.