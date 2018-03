GoPro Hero – prosta kamera sportowa

Jeśli chciałbyś spróbować udokumentować swoje wyczyny sportowe, ale GoPro Hero6 wydaje się zbyt dużą inwestycją, już niedługo w twoje ręce może trafić ciekawa alternatywa: podstawowa wersja Hero6 bez nagrywania w 4K, ale za to z uproszczoną obsługą.

GoPro Hero (tym razem bez cyferki na końcu) to następca popularnego modelu Hero5 Session, który przeznaczony był dla osób rozpoczynających przygodę z nagrywaniem materiału sportowego. W modelu Hero nie uświadczymy high-endowych funkcji typu nagrywanie w 4K: zamiast tego nagramy materiał maksymalnie w jakości 1440p i 60 kl./s oraz zrobimy zdjęcia w rozdzielczości 10 Mpix. Kamera oczywiście będzie wodoodporna do głębokości zanurzenia 9 metrów, a także wyposażona w cyfrowy system stabilizacji obrazu i możliwość podłączenia akcesoriów GoPro, w tym gimbali. Hero wyposażony jest w dwucalowy dotykowy ekran ze skrótami do najczęściej wykorzystywanych opcji, system głosowego sterowania nagrywaniem oraz przesyłanie materiałów na sparowanego smartfona za pomocą Wi-Fi.

Hero to pierwszy podstawowy produkt GoPro wyposażony w ekran dotykowy. Według producenta nowy model ma zmienić wizerunek firmy, która dość często jawi się klientom jako nieprzyjazna dla początkujących entuzjastów ekstremalnego nagrywania. Kamera wyceniona została na 200 USD (ok. 680 PLN) i już wkrótce będzie dostępna w sklepach na całym świecie. Ponadto GoPro zapowiedziało na ten rok jeszcze więcej premier – czekamy z zaciekawieniem!