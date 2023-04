Już za 8 dni koncert Katie Melua w Gdyni

Już tylko dni dzielą nas od koncertu Katie Melua w hali Polsat Plus Arena Gdynia. Wokalistka 12 kwietnia zaprezentuje polskiej publiczności swoje największe hity oraz materiał z najnowszej płyty Love & Money, która ukazała się 24 marca. Biletyna koncert Katie Melua w Polsce są jeszcze dostępne w sprzedaży.

Katie Melua przyszła na świat w 1984 roku w gruzińskim mieście Kutaisi, a wychowała w Belfaście i Londynie. Od momentu jej muzycznego debiutu w 2003 roku, w zaledwie trzy lata okrzyknięto ją najlepiej sprzedającą się artystką w Wielkiej Brytanii i w Europie. Pierwsza płyta wokalistki, zatytułowana Call Off the Search, trafiła na szczyty list przebojów w Wielkiej Brytanii i sprzedała się w 1,8 miliona egzemplarzy w ciągu pierwszych pięciu miesięcy od wydania. Jej drugi album, Piece by Piece, został wydany w 2005 roku i do tej pory czterokrotnie pokrył się platyną. Dotychczas na rynku ukazało się osiem płyt wokalistki, a do jej największych hitów należą m.in. utwory Nine Million Bicycles, I Cried for You / Just Like Heaven, If You Were A Sailboat czy Spiders Web. W trakcie 20-letniej kariery, Katie Melua zdobyła 56 platyn, a jej 8 płyt każdorazowo biło rekordy sprzedaży.

W styczniu 2023 roku Katie Melua ogłosiła, że ​​​​jej najnowszy, dziewiąty album Love & Money zostanie wydany 24 marca 2023 roku, we współpracy z producentem Leo Abrahamsem. Pierwszymi singlami zapowiadającymi krążek były Golden record oraz Those Sweet Days. Na początku marca Katie Melua podzieliła się z fanami najnowszym teledyskiem do utworu Quiet Moves, będącym trzecią zapowiedzią nowej płyty. Do napisania utworu zainspirował Katie – jak sama przyznaje – widok jej tańczącego partnera. Błogi spokój, lekkość, próba oswojenia czasu i przestrzeni było tym, co wyznaczyło kierunek do zbudowania nastroju tej kompozycji, jak i całej płyty.

Tuż po premierze najnowszego albumu Katie Melua wyrusza w trasę koncertową, w ramach której wystąpi także w Polsce. Już 12 kwietnia 2023 największe hity artystki oraz materiał z nowej płyty Love & Moneybędzie można usłyszeć w hali Polsat Plus Arena Gdynia. Bilety na koncert są dostępne w sprzedaży!