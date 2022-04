JBL Vibe 300 TWS oficjalnie￼

JBL coraz bardziej rozwija swoją ofertę słuchawek. Właśnie dołączył do niej zupełnie nowy model. Vibe 300 TWS charakteryzują się konstrukcją przypominającą AirPodsy i możliwością słuchania muzyki przez długie godziny.

Obudowy Vibe 300 TWS otrzymały otwartą konstrukcję, za sprawą której, użytkownicy pozostaną w kontakcie ze światem. Sprzęt może pochwalić się mocnym, basowym brzmieniem JBL Deep Bass, dostarczanym do naszych uszu przez 12-milimetrowe przetworniki. Dzięki ergonomicznemu dopasowaniu, ze słuchawek możemy korzystać przez długie godziny bez uczucia zmęczenia – jedno ładowanie starczy zresztą na aż 6 godzin, zaś etui ładujące wydłuża ten czas do 26 godzin. Ponadto, wystarczy zaledwie 10 minut, by naładować je na kolejną godzinę pracy.

Vibe 300 TWS zostały wyposażone w mikrofony z funkcją eliminacji szumów z otoczenia podczas rozmów telefonicznych, dzięki czemu możemy rozmawiać ze znajomymi w każdych warunkach. Do sterowania pracą słuchawek, wykorzystamy panele dotykowe umieszczone na obydwu wkładkach lub asystenta głosowego. Technologia Dual Connect pozwala natomiast korzystać tylko z jednej – dowolnie wybranej – słuchawki naraz. Obudowy, odporne na wodę w stopniu IPX2, wytrzymają natomiast lekki deszcz i zapocenie.

Słuchawki Vibe 300 TWS są już dostępne w sprzedaży. Zapłacimy za nie 370 PLN.