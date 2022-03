10 pytań na temat Ultradelikatnej Suchej Pary (DMS) od Laurastar

Chcesz ułatwić sobie domowe obowiązki? Jeśli twoją piętą Achillesa jest prasowanie, to wypróbuj systemy do prasowania i generatory pary Laurastar, które do wygładzenia różnego rodzaju tkanin wykorzystują Ultradelikatną Suchą Parę. Dzięki temu prasowanie jest znacznie prostsze i skuteczniejsze. Sucha para nie tylko swobodnie przenika przez tkaninę, ale pozwala też efektywnie zdezynfekować różnego typu przedmioty na przykład dziecięce zabawki czy poduszki.

Co oznacza, że DMS jest suchą parą?

Ultradelikatna Sucha Para DMS wytwarzana przed urządzenia Laurastar jest w 100 procentach gazem i właśnie dlatego nazywamy ją suchą. Nie zawiera żadnych cząsteczek wody w stanie ciekłym. Dzięki całkowitemu braku wilgotności, wyprasowany materiał jest suchy, co zapobiega namnażaniu się mikroorganizmów.

Jak powstaje sucha para?

W generatorach pary oraz systemach do prasowania Laurastar, para wodna podgrzewana jest dwukrotnie. Pierwszy raz w samym generatorze, a drugi w żelazku, osiągając temperaturę ponad 138 stopni (zostaje doprowadzona do stanu przegrzania). W ten sposób tworzy się Ultradelikatna Sucha Para, która szybciej i skuteczniej rozprowadza się na tkaninie w porównaniu do pary mokrej.

Jakie są zalety prasowania na sucho?

Gwarantuje ono najwyższą możliwą jakość prasowania. Nie ma mowy o wyświeceniach na ubraniu, czy np. przypadkowym przypaleniu tkaniny. Co więcej, jest to doskonałe rozwiązanie dla materiałów, które nie lubią wody, gdyż sucha para nie moczy tkanin (np. zamsz). Wygładzone powierzchnie są gruntownie odświeżone, a nieprzyjemne zapachy usunięte. Prasowanie na sucho eliminuje drobnoustroje, co sprzyja walce z alergiami, a sama para umożliwia dezynfekcję nie tylko ubrań, ale również przedmiotów codziennego użytku.

Dlaczego drobnoustroje nie są odporne na temperaturę pary LAURASTAR?Wysoka temperatura jest od wielu lat wykorzystywana do usuwania patogenów, takich jak wirusy i bakterie. Badania dowodzą, że większość wirusów ginie już w temperaturze powyżej 55 stopni. Dzięki temu, że Ultradelikatna Sucha Para Laurastar osiąga temperaturę ponad 100 stopni, struktura białek ulega zwyrodnieniu. Warto też wiedzieć, że temperatura oraz czas niezbędny do unieszkodliwienia drobnoustroju nie zawsze jest taki sam, ponieważ każdy organizm ma własny próg odporności na działanie ciepła.

W jaki sposób pozbywamy się wirusów korzystając z Ultradelikatnej Suchej Pary?Zarazków czy innych drobnoustrojów można pozbyć się, wystawiając tkaniny na długotrwały kontakt z temperaturą powyżej 60°C. Pranie w niskich temperaturach niestety ich nie eliminuje. Krótki cykl w temperaturze 30°C pozwala na pozbycie się tylko 10% drobnoustrojów. Pozostałe mogą okazać się źródłem różnego rodzaju chorób czy alergii. Temperatura Ultradelikatnej Suchej Pary Laurastar (DMS) przekracza 100°C, co pozwala na wyeliminowanie 99,9% wirusów, bakterii i roztoczy. A to wszystko w zaledwie kilka sekund. Działanie odświeżające i dezynfekujące pary Laurastar potwierdzają badania niezależnych laboratoriów.

Czy Ultradelikatna Sucha Para DMS zabija koronawirusa?

Dzięki przeprowadzonym badaniom w niezależnym laboratorium, wiadomo już, że Ultradelikatna Sucha Para DMS (eng. Dry Microfine Steam) zabija 99.9% wirusów z danej powierzchni, w tym koronawirusy. Warto też wiedzieć, że ich wyeliminowanie nie wymaga nacisku stopą żelazka podczas prasowania. To ważna informacja dla wszystkich tych, którzy szukają naturalnego sposobu dezynfekcji, bez konieczności stosowania środków chemicznych.

Czy DMS działa na roztocza?

Ultradelikatna Sucha Para Laurastar pozwala na wyeliminowanie z prasowanej tkaniny100% roztoczy, które w dużym stopniu odpowiadają za rozwój alergii.

Z jaką prędkością jest wyrzucana para z żelazka i jak to wpływa na skuteczność prasowania?

Ultradelikatna Sucha Para DMS jest wyrzucana ze stałą prędkością 15 m/s, natomiast maksymalna prędkość wyrzutu to aż 28 m/s (ok. 15 razy szybciej niż w konkurencyjnych urządzeniach). Dzięki temu, molekuły wody przekształcone uprzednio w gaz przenikają przez wiele warstw materiału, umożliwiając dogłębne odświeżenie tkanin.

Jakiej wody powinno się używać do urządzeń Laurastar?

W systemach do prasowania i generatorach pary Laurastar można używać wody z kranu. Urządzenia posiadają filtry (kartridż lub granulat filtrujący), które zapobiegają tworzeniu się kamienia i przeciwdziałają korozji. Co więcej, filtrowanie podnosi jakość generowanej pary.

Co można dezynfekować i prasować suchą parą?

Praktycznie wszystko. Ultradelikatna Sucha Para doskonale poradzi sobie z rozprasowaniem wszelkiego rodzaju zagnieceń niezależnie od rodzaju ubrania. Mogą to być zarówno zimowe kurtki i płaszcze, garnitury, garsonki, jak i delikatne koszule i bluzki. Gorąca para nie tylko rozprostuje zagniecenia, ale i odświeży ubrania, uwalniając je od nieprzyjemnych zapachów i co najważniejsze, zdezynfekuje je. Suchą parą można również z powodzeniem traktować takie powierzchnie jak: wodoodporne blaty, klamki, plastikowe stoliki czy krzesła ogrodowe.