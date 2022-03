JBL Quantum Stream już w sprzedaży￼

Który mikrofon najlepiej sprawdzi się w amatorskim studiu nagraniowym? To zależy od typu zawartości, jaką chcesz realizować: inne urządzenie spodoba się miłośnikom streamingu, a inne – osobom, które nagrywają podcasty ze znajomymi. Na szczęście istnieją także modele, które pasują do obydwu tych zastosowań…

JBL Quantum Stream został wyposażony w 14-milimetrowy podwójny kondensator, charakteryzujący się wysoką częstotliwością próbkowania 96 kHz. Dzięki niemu, głos użytkownika będzie brzmiał naturalnie i wyraźnie, a w transmisję nie wkradną się szumy i zakłócenia. Co najważniejsze, urządzenie może pracować w dwóch trybach: kardioidalnym, przeznaczonym do zbierania dźwięku jedynie z przodu mikrofonu, oraz dookólnym, umożliwiającym nagrywanie wszystkiego, co dzieje się dookoła. W ten sposób, możemy korzystać z niego podczas strumieniowania na żywo oraz w trakcie nagrywania podcastów.

Mikrofon Quantum Stream działa w konfiguracji plug-and-play. Jest on wyposażony w stabilne, łatwe w ustawianiu mocowanie, pasujące do wszystkich popularnych standardów ramion i podstawek. W zestawie znajdziemy wygodny stojak, pierścień stabilizujący i siatkę. Dodatkowo, mikrofon możemy ozdobić odpowiednim oświetleniem RGB w pecetowym programie JBL QuantumENGINE. Oprogramowanie daje nam ponadto dostęp do korektora głosu oraz ustawień funkcji wyciszania mikrofonu – by z niej skorzystać, wystarczy wcisnąć dedykowany przycisk.

JBL Quantum Stream jest już dostępny w sprzedaży. W polskiej dystrybucji, zapłacimy za niego 500 PLN.