JBL Grip – kompaktowy głośnik Bluetooth, który rozkręci każdą chwilę

JBL wprowadza na polski rynek nowy, kompaktowy głośnik Bluetooth – JBL Grip. To propozycja dla tych, którzy cenią wyrazisty dźwięk, mobilność i designerskie detale.

Grip mieści się w dłoni, ale gra z zaskakującą mocą. Dzięki technologii JBL Pro Sound oferuje dynamiczny bas i krystalicznie czyste wysokie tony. Na tylnym panelu znalazło się zintegrowane oświetlenie ambientowe, które dopasowuje się do sytuacji – od chilloutowych randek po głośne spotkania ze znajomymi. Tryby światła można zmieniać jednym przyciskiem, a jeszcze więcej ustawień dostępnych jest w aplikacji JBL Portable.

Nowy głośnik to sprzęt stworzony do przygód – wodoodporny, pyłoszczelny i odporny na upadki z wysokości 1 metra. Z certyfikatem IP68 można go zabrać na plażę, w góry czy na basen, bez obaw o uszkodzenia.

Grip gra do 14 godzin na jednym ładowaniu, a funkcja Playtime Boost dodaje jeszcze 2 godziny ekstra. Dzięki technologii Auracast można połączyć dwa głośniki JBL Grip w trybie stereo albo sparować wiele urządzeń, zamieniając spotkanie w mini-festiwal muzyki. Funkcja AI Sound Boost dodatkowo analizuje muzykę w czasie rzeczywistym, zapewniając wyższą głośność przy minimalnych zniekształceniach.

Obudowa została wykonana z przetworzonych tworzyw, a opakowanie z papieru z certyfikatem FSC i nadrukiem ekologicznym atramentem sojowym – to kolejny krok JBL w stronę bardziej odpowiedzialnej produkcji.

JBL Grip jest już dostępny w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 429 PLN.