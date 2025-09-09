Yale wprowadza na rynek nowy zamek Linus Smart Lock L2 Lite

Yale wprowadza na rynek kolejną innowację w technologii inteligentnych zamków: Yale Linus Smart Lock L2 Lite. Jest to najbardziej przystępny i najłatwiejszy w obsłudze zamek smart, zaprojektowany tak, aby zapewnić wszystkim użytkownikom jeszcze szybszy, bezpieczniejszy i prostszy dostęp do domu. Zamek jest wyposażony w inteligentne funkcje, w tym w nową technologię KeySense.

Linus L2 Lite upraszcza codzienne czynności

Z nowym zamkiem Yale Linus Smart Lock L2 Lite klucze odchodzą w niepamięć. Dzięki nowej technologii KeySense zamykanie i otwieranie drzwi wejściowych nigdy jeszcze nie było tak łatwe i szybkie. Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala odryglować drzwi od środka, a jego dłuższe przytrzymanie automatycznie je zamyka, o ustawionej wcześniej godzinie.

Dzięki funkcji Auto-unlock, która korzysta z informacji o lokalizacji w telefonie, drzwi otwierają się użytkownik się do nich zbliża. Koniec z szukaniem kluczy, gdy ręce są zajęte.

Łatwa i bezpieczna kontrola nad wejściem do domu

Użytkownicy Linusa L2 Lite mogą łatwo wpuścić do mieszkania rodzinę i przyjaciół, bez konieczności dorabiania fizycznych kluczy zapasowych. Dzieci mogą otrzymać bezpieczny, indywidualny dostęp, np. za pomocą kodu na inteligentną klawiaturę Yale, co pozwala wyeliminować możliwość zgubienia lub zapomnienia kluczy. Ponadto, powiadomienia wysyłane na bieżąco w aplikacji Yale Home, informują dokładnie, kiedy bliscy bezpiecznie wejdą do domu, zapewniając gospodarzom spokój ducha, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Łatwy w montażu i prosty w obsłudze

Linus L2 Lite ma elegancki, kompaktowy design, który pasuje do większości drzwi europejskich i nie wymaga wiercenia ani specjalistycznego montażu. Proste instrukcje krok po kroku są dostępne w aplikacji Yale Home i zapewniają samodzielną, bezproblemową konfigurację.

Po dodaniu mostka Wi-Fi Yale, za pośrednictwem aplikacji Yale Home, użytkownicy mogą otwierać drzwi, sprawdzać stan zamka lub przeglądać historię dostępu z dowolnego miejsca na świecie. Zamek jest również kompatybilny ze standardem Matter poprzez Thread, co zapewnia łatwą integrację z Alexą, Google Home, Apple Home i Samsung SmartThings.

Nowy inteligentny zamek Yale Linus L2 Lite będzie dostępny w wybranych sklepach stacjonarnych i internetowych już od 3 grudnia.