Nowa Škoda Epiq – elektryczny SUV do codziennych zadań

Podczas media workshop Grupy Volkswagen, tuż przed targami IAA Mobility w Monachium, Škoda zaprezentowała swój najnowszy projekt – koncepcyjny model Epiq. To kompaktowy SUV na prąd, który ma połączyć wyrazisty design, przestrzeń i praktyczne rozwiązania Simply Clever w cenie dostępnej dla szerokiego grona kierowców.

Škoda Epiq to wyraźny sygnał, że wchodzimy w kolejny etap rozwoju gamy modeli elektrycznych. Chcemy, aby elektryk był naturalnym wyborem na co dzień – podkreślił Klaus Zellmer, CEO Škoda Auto.

Epiq mierzy 4,1 metra długości i oferuje miejsce dla pięciu osób oraz bagażnik o pojemności 475 litrów. Zasięg szacowany na 425 km pozwala swobodnie poruszać się zarówno w mieście, jak i w trasie. Škoda zapowiada, że cena wersji produkcyjnej będzie zbliżona do modelu Kamiq, czyniąc Epiq najtańszym elektrykiem w portfolio marki.

To pierwszy model w pełni zaprojektowany w duchu nowego języka stylistycznego Modern Solid. Matowy lakier Cashmere kontrastuje z czarnym pasem Tech-Deck Face i masywnym zderzakiem ze spoilerem w kolorze Cosmo Grey. Odważna, a jednocześnie minimalistyczna estetyka sprawia, że koncepcyjny SUV prezentuje się świeżo i dynamicznie.

Kabina utrzymana jest w prostym, uporządkowanym stylu, z licznymi schowkami, haczykami i praktycznymi uchwytami. Standardem mają być m.in. ładowarka bezprzewodowa czy sprytne rozwiązania Simply Clever, które Škoda rozwija od lat.

Model Epiq trafi do produkcji w 2026 roku w fabryce Volkswagen Navarra w Hiszpanii, razem z innymi autami elektrycznymi z rodziny EUCF (Electric Urban Car Family). To część wspólnego projektu Grupy Marek Podstawowych Volkswagena, którego celem jest szeroka popularyzacja elektromobilności.