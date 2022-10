TEST: Samsung HW-Q990B

Samsung w swoich kolejnych generacjach soundbarów zawsze dodawał jeden czy dwa dodatkowe kanały dźwiękowe, aby odróżnić swoje urządzenia od poprzedników. Jednak ten schemat został przełamany w przypadku HW-Q990B. Chociaż liczba kanałów mogła utknąć w miejscu, jakość, jaką Samsung z nich uzyskuje, już nie. Filcowe osłony, które producent umieścił na większości swoich soundbarów w ciągu ostatnich kilku lat, zostały zredukowane i powróciły do metalicznego wykończenia maskownicy. Przyciąga to znacznie mniej kurzu i sprawia, że głośniki wydają się bardziej „techniczne”, ale i atrakcyjne z dzisiejszego punktu widzenia.

Główny soundbar Q990B również zdobywa serca i umysły, przesuwając mały ekran LED z górnej krawędzi (gdzie znajdował się przez ostatnich kilka lat) z powrotem do przodu, dzięki czemu można go zobaczyć, bez konieczności wstawania z sofy.

Tylne satelity siedzą teraz na krótkich stojakach, które neutralizują potencjalne zabarwienie z dowolnej powierzchni, na której będą się znajdować. Tymczasem ich górne krawędzie są teraz skierowane od frontu w dół, zamiast być płaskie, co wspomaga bardziej prawdziwy efekt dźwięku unoszącego się nad głową. Połączenia w Q990B są takie same jak w jego poprzedniku: są to dwa wejścia HDMI obok wyjścia HDMI. Obsługują zarówno formaty HDR10+, jak i Dolby Vision, podczas gdy wejście HDMI jest również wyposażone w obsługę eARC, mogąc odbierać bezstratne ścieżki dźwiękowe Dolby Atmos lub DTS:X.

Trochę rozczarowujące w tak drogim soundbarze jest, że nie ma on obsługi przez porty HDMI dla najnowszych funkcji gier 4K / 120 fps, zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) i automatycznego trybu o niskim opóźnieniu (ALLM).

Q990B brzmi zarazem lepiej niż jego poprzednik. Głównym tego powodem jest lepsza równowaga i spójność wszystkich kanałów Q990B. Krąg dźwięku wokół pozycji osoby siedzącej wydaje się jeszcze pełniejszy, bez słyszalnych przerw z przodu, z boku, z tyłu czy nawet nad odbiorcą.

Detale są jeszcze dokładniej rozmieszczone, a dźwięki poruszające się po miksie, niezależnie od tego czy dochodzą z tyłu do przodu, z boku na bok czy też jednocześnie, sprawiają, że ich podróż po salonie jest jeszcze bardziej przekonująca niż w przypadku Q950A z 2021 roku.

Jest to prawdopodobnie spowodowane połączeniem ulepszonych tylnych satelit i subwoofera, ale także nowego systemu automatycznej kalibracji Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni+, w którym soundbar może korzystać z wbudowanych mikrofonów w celu dostosowania balansu kanałów i dźwięku do konkretnego rozkładu pomieszczenia. Do tego dochodzi Funkcja Adaptacji Dźwięku: system, który aktywnie zapewnia jego czystość nawet przy niskim poziomie głośności, automatycznie go regulując.

Ilość mocy, klarowności, zakresu dynamiki, projekcji i szczegółowości kanałów, jakie jest w stanie wytworzyć, jest naprawdę godna podziwu

Harmonijne brzmienie soundbara i telewizora zapewnia funkcja Q-Symphony, która sprawia, że do imponującego zestawu głośników w zestawie dołącza ten z telewizora dla jeszcze bardziej intensywnych wrażeń. Imponujące jest również to, że bas z subwoofera wydaje się być jeszcze głębszy niż w przypadku Q950A.

Soundbar może nie ma oczywistych ulepszeń w zakresie budowy, jak w przypadku pozostałych komponentów, ale nadal brzmi znakomicie. Ilość mocy, klarowności, zakresu dynamiki, projekcji i szczegółowości kanałów, jakie jest w stanie wytworzyć, jest naprawdę godna podziwu.

Podczas gdy Q990B kontynuuje trend flagowych soundbarów Samsunga jako genialnych towarzyszy filmowych seansów dzięki Dolby Atmos i DTS:X, nadal wymaga pewnych korekt w przypadku muzyki. Bas w niej może czasami stać się zbyt mocny, podczas gdy wielowarstwowe utwory sprawiają wrażenie obciętych z pasma, tracąc klarowność.

Zarazem chociaż można było czuć obawy wobec Q990B, biorąc pod uwagę, że nie charakteryzuje go typowa historia związana z bardziej imponującymi liczbami w stosunku do poprzednika, w rzeczywistości skupienie się na poprawie jakości, a nie dodawaniu kolejnych numerów do arkusza specyfikacji, całkowicie opłaciło się producentowi.

HW-Q990B ulepsza swojego i tak już rewelacyjnego w swojej klasie poprzednika pod niemal każdym względem, zarówno w przypadku muzyki, jak i filmów, pozostawiając go atrakcyjnie wyglądającym, jak i bardzo wszechstronnym soundbarem z głośnikami towarzyszącymi.

Specyfikacja