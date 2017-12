Jakiego robota sprzątającego wybrać?

Jeśli tak samo jak ja nie cierpisz odkurzania, pomyśl o zakupie robota sprzątającego. Opisywany nieco szerzej w tym numerze Electrolux Pure i9 (4 000 PLN, www.electrolux.pl) sprawdzi się doskonale na podłogach pokrytych panelami i wykładziną.

Odkurzacz jest właściwie bezobsługowy – wystarczy go zaprogramować przez aplikację towarzyszącą – i zaczyna dokładnie wygarniać brud z rogów pomieszczenia. Dzięki systemowi rozpoznawania przeszkód 3D Vision, nie zakleszczy się on na progu lub pod kanapą. Niestety, mierzący 8 cm robot jest dość wysoki – jeśli masz w domu meble o małym prześwicie, może nie wyczyścić on wszystkich przestrzeni. W tym wypadku powinien spodobać ci się Philips SmartPro Compact (1 569 PLN, www.philips.pl), który ma tylko 6 cm wysokości i bez problemu wślizgnie się pod każdą szafkę. Jeśli natomiast zależy ci na jak najcichszej pracy, bezkonkurencyjny okaże się iRobot Roomba 980 (4 500 PLN, www.irobot.pl). Poziom hałasu włączonego urządzenia to jedynie 60 dB.