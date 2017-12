Zanco Tiny T1 – najmniejszy telefon świata

Jedno jest pewne: raczej nie znaleźliście tego gadżetu pod choinką. Zanco Tiny T1 to jednak nie zabawka, ale pełnoprawny telefon, który właśnie pojawił się na Kickstarterze. Charakteryzuje się on, hmm, funkcjonalnością retro: służy do prowadzenia rozmów i wysyłania wiadomości.

Tiny T1 ma wymiary 46,7 x 21 x 12 mm i waży 13 g. Wyposażony jest w ekranik OLED o zawrotnej rozdzielczości 64 x 32 i pełną klawiaturę numeryczną. Telefon współpracuje jedynie z sieciami 2G: w Europie nie będzie zatem problemu ze złapaniem sieci, ale raczej nie nada się on na podróż do Australii lub Japonii. Do Tiny T1 włożymy kartę Nano SIM, zaś naładujemy go za pomocą portu micro USB. Wewnątrz otrzymamy „32 RAM+ROM” (najprawdopodobniej MB), wsparcie dla Bluetooth, mikrofon i głośnik. Wbudowana książka telefoniczna może zapamiętać do 300 numerów, a w pamięci telefonu można trzymać do 50 SMS-ów i 50 ostatnich połączeń. Akumulator wystarcza na 3 dni.

Dobra, tylko po co w 2018 roku taki mały, podstawowy telefon? Cóż, raczej nie zastąpi on pełnoprawnego smartfona, ale świetnie sprawdzi się jako urządzenie „na wszelki wypadek”: nie zajmie dużo miejsca w kieszeni czy torebce. Ponadto stanowi on fajną alternatywę dla osób lubiących sporty na świeżym powietrzu. A poza tym, cóż, wyobraźcie sobie reakcje postronnych obserwatorów, przy których wyciągniecie Tiny T1 z kieszeni. Jeśli chcecie możecie wesprzeć ten niecodzienny projekt na stronie LINK