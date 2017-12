Pierwsze oficjalne specyfikacje sieci 5G

Po szeregu testów przeprowadzonych przez indywidualnych producentów, w tym Qualcomm i Ericssona, przyszedł czas na konkretne specyfikacje dotyczące standardu 5G. Na razie organizacja ratyfikująca 3GPP przyjęła jeden z dwóch trybów sieci: współpracujący z istniejącym standardem LTE.

Standard NSA 5G NR (Non-Standalone 5G New Radio) uchwalony został przez 3rd Generation Partnership Project podczas konferencji w Lizbonie. Specyfikacje dotyczą częstotliwości zarówno niskiego (od 600 MHz) jak i wysokiego pasma (do 50 GHz). Uwzględniają one również pasmo 3,5 GHz, kiedyś zarezerwowane dla technologii WiMAX, zaś obecnie coraz częściej wskazywane jako korzystną alternatywę dla wyższych częstotliwości.

Ogłoszenie specyfikacji umożliwi wszystkim producentom hardware’u rozpoczęcie prac nad podzespołami współpracującymi z nowym standardem. To na razie połowa sukcesu – przyjęte ustalenia dotyczą jedynie sieci wykorzystujących istniejące sieci LTE i ich infrastrukturę. W pierwszej połowie 2018 roku 3GPP podejmie prace nad samodzielnym standardem 5G. Przy aktualnym postępie prac przewiduje się, że pierwsze sieci 5G pojawią się już w 2020 roku.