Jakie słuchawki true wireless wybrać?

Wiele zależy od tego, jakim typem gracza jesteś. Jeśli chciałbyś być na bieżąco z trendami i grać w nowe gry AAA, koniecznie wybierz PlayStation 4 (od 1 300 PLN). Pozwoli ci ona zasmakować wielu ekskluzywnych tytułów, na przykład nowego Spider-Mana czy grę roku 2018 wg redakcji i czytelników „T3” – God of War oraz światowe hity pokroju FIFY 19. Po wykupieniu abonamentu PS Plus (od 33 PLN/miesiąc), będziesz regularnie otrzymywał dostęp do darmowych gier. Jeśli dysponujesz telewizorem 4K, koniecznie wybierz wersję Pro, która dodatkowo podkręci piękno takich perełek jak Horizon: Zero Dawn.

