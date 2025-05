TEST: Sony WF-C710N

Zaczynając przygodę ze słuchawkami WF-C710N, pierwsze co pojawia się w głowie to myśl, że naprawdę sporo dostaje się za tę cenę. Poprzedni model, WF-C700N, był chwalony za świetne brzmienie i aktywną redukcję hałasu w cenie poniżej 500 PLN, ale zdecydowanie potrzebował odświeżenia. I właśnie się go doczekał.

Na początek opowiem o redukcji hałasu, co może wydawać się nietypowe, bo pewnie najbardziej interesuje cię jakość dźwięku. Ale mam ku temu powód – to właśnie w tej kwestii Sony dokonało największego postępu w porównaniu z WF-C700N. I to naprawdę robi wrażenie, bo WF-C700N już miały niezłe ANC. Teraz jest jeszcze lepiej – i to znacznie. Odpowiada za to technologia Dual Noise Sensor, wykorzystująca dwa mikrofony w każdej słuchawce.

Trudno opisać różnicę słowami, ale przemieszczając się po Warszawie, często korzystam z metra. Jeśli kiedykolwiek tam byłeś, wiesz, że potrafi nieprzyjemnie piszczeć na zakrętach. WF-C700N trochę tłumiły te wysokie dźwięki, ale WF-C710N robią to znacznie skuteczniej – do tego stopnia, że stają się ledwie tłem. Czy to najlepsze ANC, jakie testowałem w słuchawkach poniżej 500 PLN? Prawie na pewno.

Brzmienie? Według moich uszu – niemal identyczne jak w poprzedniku. Porównując je bezpośrednio, słuchając tych samych utworów i podcastów – nie zauważyłem większych różnic. WF-C710N korzystają z tych samych 5-milimetrowych przetworników i technologii wzmacniającej dźwięk. I dobrze – bo jakość dźwięku pozostaje najlepsza w tym przedziale cenowym. Pasmo przenoszenia 20-20 000 Hz jest dobrze zbalansowane i dynamiczne, ale to bas jest tu prawdziwą gwiazdą. Mocny, czysty, niezamglony i nieprzytłaczający. Słuchawki doskonale radzą sobie zarówno z niskim, głębokim pomrukiem, jak i z krótkimi, mocnymi uderzeniami. Pozostałe częstotliwości też są świetnie odwzorowane. Górne rejestry rzadko brzmią metalicznie czy sztucznie, a średnie tony są wystarczająco szczegółowe – jak na tę cenę.

Podobał mi się design WF-C700N – i w WF-C710N ponownie niewiele się zmieniło. Zaokrąglona forma bez wystających „nóżek” nadal świetnie leży w uchu i ogranicza szumy wiatru. Są trochę masywne, więc osoby z mniejszymi uszami mogą uznać je za nieco za duże, ale większość będzie zadowolona. Dostępne są cztery warianty kolorystyczne: niebieski (w wariancie z przezroczystą obudową), czarny, różowy i biały.

Sterowanie przyciskami zostało zastąpione dotykiem – a jeśli znasz moje recenzje, wiesz, że nie jestem jego fanem. Wolę fizyczne przyciski – łatwiej nimi sterować, szczególnie w ruchu. Ale nowy, lekko wklęsły kształt zewnętrznej powierzchni to przydatna zmiana – palec sam trafia w odpowiednie miejsce, nawet podczas biegu. Do tego mają funkcję wykrywania ucha – odtwarzanie zatrzymuje się, gdy wyjmiesz jedną słuchawkę.

Słuchawki wytrzymują 8,5 godziny, a etui dodaje kolejne 21,5 – razem 30 godzin. Dzięki szybkiemu ładowaniu dziesięć minut ładowania daje około godziny słuchania.

Mikrofony też są okej – nic rewolucyjnego, ale głos jest czytelny, nawet na zewnątrz. Algorytmy redukcji szumów robią dobrą robotę z tłumieniem wiatru. Na co dzień – w zupełności wystarczające.

Mój jedyny mały zarzut? Etui. Jest spore – większe niż np. od AirPodsów. Ale to zrozumiałe – słuchawki też są większe. Wciąż mieści się w kieszeni, ale trochę ją wypycha.

Jeśli podobały ci się słuchawki Sony WF-C700N, pokochasz WF-C710N – oferują lepsze tłumienie hałasu i tak samo znakomitą jakość dźwięku, a wszystko to w rozsądnej cenie.

Specyfikacja

CENA 479 PLN

479 PLN KODEKI AAC, SBC

AAC, SBC BLUETOOTH 5.3

5.3 KLASA OCHRONY IPX4

IPX4 WAGA ETUI 38 g

38 g WAGA SŁUCHAWEK 2x 5,2 g