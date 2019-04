Google daje użytkownikom możliwość wyboru przeglądarki

O zmianach w Androidzie i domyślnych programach dostarczanych wraz z nim słyszymy już od kilku tygodni, ale dopiero teraz Google podało więcej szczegółów na temat tego, jak system operacyjny będzie wyglądał po ich wprowadzeniu.

Aktualizacja, która wprowadzi możliwość wyboru alternatywnych przeglądarek i wyszukiwarek, będzie pojawiała się na nowych i istniejących urządzeniach z Androidem. Podczas uruchamiania Sklepu Play na ekranie wyświetli się notyfikacja, która zabierze użytkownika do ekranu przedstawiającego zastępcze apki. Ma on prezentować pięć najpopularniejszych w danym kraju aplikacji z każdej kategorii, przedstawionych w losowym porządku. Właściciel telefonu najpierw wybierze przeglądarkę internetową, a następnie domyślną wyszukiwarkę, z której będzie ona korzystać. Na liście znajdą się również zainstalowane na urządzeniu programy.

Zmiany pojawią się jedynie w Europie i trafią do wszystkich użytkowników w ciągu kilku następnych tygodni. Są one wynikiem decyzji Komisji Europejskiej, która nakazała Google informować użytkowników Androida o alternatywnych aplikacjach. Rozwiązanie to ma chronić deweloperów apek i zapewniać im możliwość sprawiedliwszej konkurencji z dominującym w tym sektorze rynku Google. To dopiero pierwszy etap wprowadzania zaleceń UE, a współpraca pomiędzy właścicielem Androida a Komisją Europejską ma być dalej rozwijana.