5 akcesoriów do iPhone’a, które będziesz chciał kupić

Duża część właścicieli iPhone’ów to gadżeciarze. Trudno temu zaprzeczyć – ich cena jest wysoka, jak na polskie standardy, a mimo to modele od Apple nie tracą na popularności. Ich użytkownicy, oprócz intuicyjności interfejsu, często wskazują na wygląd telefonu – prosty, elegancki, ponadczasowy. Jeśli zaliczasz się do miłośników gadżetów elektronicznych, z pewnością nie przejdziesz obojętnie obok możliwości dokupienia dodatków do swojego iPhone’a. Przedstawiamy zarówno te praktyczne, jak i całkiem odjechane.

1/ Żadnej rysy tylko z etui

O tym przekonuje się każdy użytkownik smartfona – sprzęt musi mieć zabezpieczenie w postaci case’a, nazywanego etui na telefon. Najlepiej od samego początku użytkowania. Inaczej na obudowie iPhone’a szybko zauważysz pierwsze rysy. Nie chodzi tu tylko o spotkanie smartfona z ziemią, którego ten pierwszy może nie znieść zbyt dobrze. Telefon nietrudno jest zarysować podczas codziennego użytkowania, kładzenia na zabrudzonym stole czy noszenia w kieszeni. Case to konieczność.

2/ Nie martw się o baterię, załóż case z powerbankiem

Producenci starają się jak mogą, by wypuszczane przez nich smartfony gwarantowały pracę na jednym naładowaniu baterii przez co najmniej jeden dzień. Niestety, jeśli intensywnie korzystasz z telefonu, jesteś w podróży lub Twój smartfon nie jest najnowszy, dodatkowa bateria potrafi uratować życie. Możesz nosić ze sobą powerbank i kabel, ale jest lepsze rozwiązanie. Smart Battery Case, czyli obudowa z wbudowaną baterią. Przykładowo, ta dedykowana iPhone’owi 7 gwarantuje 26 godzin rozmowy lub 22 godzin korzystania z internetu więcej. Zastanawiasz się nad firmowymi akcesoriami? Zobacz ofertę firmy Apple.

3/ Nurkujesz? I na to znajdziemy obudowę

Kolejna odsłona etui na iPhone, tym razem nieco bardziej abstrakcyjna. Nie martwi Cię zarysowanie obudowy smartfona ani szybko wyczerpująca się bateria, ale fakt, że najnowsze modele można zanurzać tylko do 1,5 metra (sprawdź ofertę iPhonów wodoodpornych)? Możesz zainwestować w wodoszczelną obudowę Lineproof Nuud, której niestraszne głębiny. Teraz zabierzesz swojego iPhone’a dosłownie wszędzie – na plażę, basen czy spacer po niezbyt stabilnej kładce nad jeziorem.

4/ Zdjęcia z iPhone’a jak z lustrzanki?

Zagorzali fotografowie mogą się z tym nie zgodzić, ale faktem jest, że świetnej jakości zdjęcia można spokojnie osiągnąć przy użyciu samego smartfona. Jeśli Twoją zajawką jest robienie zdjęć w wolnym czasie, ale nie posiadasz lustrzanki lub akurat nie masz jej pod ręką, możesz zainwestować w zewnętrzny obiektyw do iPhone’a. Ich wybór jest obecnie całkiem spory. Na początek wcale nie musisz inwestować w najdroższe modele. Na rynku znajdziesz nawet takie, których cena nie przekracza 30 złotych, a efekt ich użycia jest co najmniej ciekawy.

5/ Z telefonem na fitness

Wzrost popularności fitnessu i wielu innych dziedzin sportowych poddał producentom pomysł na jeszcze jeden rodzaj gadżetów do smartfonów – opaski do biegania. Ten prosty gadżet przydaje się miłośnikom sportów, którzy chcą telefon mieć blisko siebie. iPhone przymocowuje się do opaski, a tę do ramienia. W ten sposób możesz słuchać muzyki podczas treningu lub po prostu czuć się bezpiecznie, biegając wieczorem po parku.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami Neo24.pl.