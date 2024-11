Galaxy XCover7 – większe możliwości i wyższa wytrzymałość

Wykonywanie pracy w trudnych warunkach, w zakładach produkcyjnych, realizacja projektów budowlanych czy drogowych powoduje, że telefony o podwyższonej wytrzymałości są wciąż poszukiwanym towarem. Ich użytkownicy nie chcą rezygnować z wydajności, pewnej łączności, ale oczekują, że ich urządzenie zniesie kontakt z wodą, pyłem, upadki z wysokości czy korzystanie przy wysokich lub niskich temperaturach. Firma Samsung wychodzi naprzeciw potrzebom architektów, inżynierów, pracowników magazynów, opieki zdrowotnej, branży produkcyjnej, operatorów maszyn i oddaje do ich dyspozycji smartfon Galaxy XCover7.

Militarne standardy

Galaxy XCover7 został zaprojektowany tak, by znosić wymagające warunki pracy. Urządzenie otrzymało klasę ochrony IP68 w zakresie odporności na wodę i pył, zapewniając poziom odporności odpowiedni do stosowania w wymagających środowiskach pracy, takich jak place budowy czy magazyny. Telefon został skonstruowany zgodnie z wojskowym standardem MIL-STD-810H. Oznacza to, że smartfon Galaxy XCover7 jest odporny na upadek z wysokości do 1,5 m.1

W smartfonie Galaxy XCover7 zastosowano szkło Corning Gorilla Glass Victus +, zwiększające jego trwałość i odporność na zarysowania. Wyświetlacz urządzenia pozwala również na regulację czułości na dotyk, dzięki czemu można z nich łatwo korzystać także w rękawicach roboczych.

Poza wytrzymałością fizyczną smartfon Galaxy XCover7 został wzmocniony pod względem wydajności. Został on udoskonalony, by zapewnić szybką i niezawodną łączność 5G, która umożliwia stały dostęp do internetu oraz bezproblemową łączność bez względu na miejsce wykonywanych czynności. Warto podkreślić, że smartfon można ładować z wykorzystaniem opcji szybkiego uzupełnienia energii, ale ważniejsza jest możliwość samodzielnej wymiany baterii, aby nie tracić czasu na ładowanie przewodowe.

Zaletą jest także wysokiej jakości wyświetlacz. 6,6-calowy ekran XCover7 zapewniający większą powierzchnię roboczą oraz zwiększoną rozdzielczość w porównaniu z wcześniejszymi generacjami. Warto podkreślić, że urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytkowaniu w trudnych warunkach, jednocześnie utrzymuje smukłą, lekką budowę wygodną do wykorzystania poza miejscem pracy.

Promocje… łączą się ze sobą

Dobrą informacją dla wszystkich zainteresowanych tym modelem jest możliwość jego zakupu w oficjalnym sklepie producenta na samsung.pl lub w aplikacji Samsung Shop, korzystając z promocji przygotowanych przez firmę Samsung – Programu Odkup2, rabatu na pierwsze zakupy dla zalogowanych w aplikacji Samsung Shop3 oraz innych benefitów dostępnych w tych dwóch kanałach4. I co najważniejsze wszystkie wymienione promocje łączą się, zatem zakup nowego telefonu może być cenową okazją.

Program Odkup – wymiana używanego na nowy

Jeśli aktualnie korzystamy z urządzenia Samsung i chcemy go wymienić na telefon Galaxy XCover7, można skorzystać z odsprzedaży używanego smartfonu, słuchawek czy tabletu, gdzie kwota jego wyceny obniża koszt zakupu nowego. Warto podkreślić, że rejestracja urządzenia do wyceny odbywa się online i chęć zbycia urządzenia można wybrać podczas zakupu nowego. Co godne odnotowania, do odsprzedaży możemy przeznaczyć telefon nawet ze zbitą szybą, ale sprawny. Do wyceny obniżającej koszt zakupu nowego telefonu można też dodać więcej niż jedno urządzenie (lista urządzeń biorących udział w promocji dostępna jest w regulaminie na samsung.pl).

Podczas realizacji zakupu nowego smartfonu wybieramy Program Odkup i wypełniamy krótką ankietę, która pozwoli ustalić stan i wartość urządzenia. Następnie otrzymujemy instrukcje jak odesłać obecny sprzęt, a specjaliści potwierdzają wysokość upustu. Po zaakceptowaniu tej wartości, stosowna kwota zostanie przesłana na konto klienta.

Kod START i 5% zniżki

Drugą możliwością na obniżenie ceny telefonu Galaxy XCover7 jest skorzystanie z pierwszych zakupów dla zalogowanych użytkowników w aplikacji Samsung Shop, uprawniające do 5% rabatu przy zakupach za minimum 1500 zł.3 Wystarczy dobierać coś do koszyka, wpisać w koszyku kod START, a cena zamówienia zostanie obniżona o wartość rabatu. Promocja ta działa nie tylko przy zakupie smartfonów, ale wszystkich innych urządzeń przy minimalnej wartości zamówienia 1 500 zł.

Promocja cenowa

Wisienką na torcie niech będzie dostępna na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop do 08.12.2024 promocja cenowa na Galaxy XCover7, w której można ten smartfon zakupić z rabatem w wysokości aż 220 zł5. A że promocja łączy się i z Odkupem, i z 5% zniżką w aplikacji… żal nie skorzystać ☺

Zyskaj więcej

Warto także pamiętać o pozostałych benefitach zakupów na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop. Członkowie programu Samsung Rewards6 zbierają punkty za zakup urządzeń, a następnie mogą je wymieniać na zniżkę na kolejne zakupy na dowolny produkt w sklepie na samsung.pl czy też w aplikacji. Można zatem zyskać do 3% zwrotu za swoje zakupy w punktach Rewards do wymiany na zniżkę na kolejne zakupy. Poziom zniżki zależy od poziomu członkostwa w programie.

Samsung oferuje także szereg dodatkowych usług – darmowa dostawa, wygodny zwrot do urządzeń mobilnych, a także dogodny system ratalny7.

Zakup nowego telefonu, słuchawek czy tabletu zazwyczaj oznacza nieplanowany, spory wydatek. Firma Samsung oddaje w ręce użytkowników nie tylko wysokiej jakości sprzęt, ale opracowuje również upusty i programy lojalnościowe, które pozwalają na zakup doskonałych sprzętów w korzystnych cenach.

