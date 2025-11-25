Jak nie rozczarować się przy zakupie telewizora?

Wybór nowego telewizora coraz rzadziej zaczyna się od pytania „co jest najlepsze?”, a częściej od „co jest najtańsze?”. Tymczasem TV to sprzęt kupowany na lata – często 5, 7, a nawet 10. Warto więc podejść do tematu inaczej: nie przez pryzmat ceny, lecz jakości i długowieczności. Samsung przygotował zestaw praktycznych wskazówek, które pokazują, na czym naprawdę nie warto oszczędzać.

1. Matryca to 90% doświadczenia

OLED, Neo QLED Mini LED, QLED czy Crystal UHD – technologia ekranu definiuje obraz. Wśród rekomendowanych modeli znalazł się m.in. Samsung S95F, flagowy OLED QD-OLED z matową powłoką ograniczającą odbicia.

2. Jasność i HDR mają znaczenie

Nawet telewizor 4K może wyglądać przeciętnie, jeśli jest zbyt ciemny. Modele o jasności 500–1000 nitów to solidna półka, topowe osiągają 1500–4000 nitów i obsługują HDR10+ czy HLG.

3. Procesor obrazu i AI

Telewizory Samsunga wykorzystują AI do skalowania obrazu, redukcji szumów i poprawy płynności. Przykład? Tegoroczny Samsung QN85F z serii Neo QLED.

4. Jeśli grasz – patrz na HDMI 2.1

PlayStation 5, Xbox Series X i PC pokazują pełnię możliwości tylko przy HDMI 2.1, VRR, 120/144 Hz i ALLM. Modelem stworzonym pod graczy jest m.in. Samsung QN77F.

5. Dźwięk, który nie ginie w tle

Warto zwrócić uwagę na OTS, Dolby Atmos i Q-Symphony – ostatnia technologia synchronizuje głośniki TV i soundbara Samsung, wzmacniając przestrzenność dźwięku.

6. Bezpieczeństwo ma znaczenie

Każdy telewizor podłączony do sieci to potencjalny cel cyberataków. Samsung Knox chroni urządzenie, dane i system już na etapie produkcji.

7. Certyfikaty jakości

Real Quantum Dot Display od TÜV Rheinland potwierdza jakość technologii Quantum Dot, a „Zweryfikowane przez PANTONE” – wierne odwzorowanie ponad 2 tys. kolorów.

8. Smart TV, który nie zwolni po dwóch latach

System Tizen oferuje bogatą bibliotekę aplikacji i regularne aktualizacje. W tanich modelach smart funkcje nierzadko spowalniają po krótkim czasie.

9. Design też ma znaczenie

Ultra smukłe ramki, maskowanie kabli, tryb Ambient czy modele lifestyle’owe The Frame i The Serif sprawiają, że TV staje się elementem wystroju.

10. Myśl przyszłościowo

Modele premium oferują nawet do 7 lat aktualizacji oprogramowania. Tanie telewizory często tracą wsparcie po 1–2 sezonach.

Wniosek?

Cena to tylko liczba. Wartość to jakość obrazu, dźwięku, płynność działania i to, jak długo telewizor pozostanie aktualny. Jeśli sprzęt ma służyć przez lata – dopłata do lepszego modelu zwyczajnie się opłaca.