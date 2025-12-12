GTA Online: A Safehouse in the Hills już dostępne

Rockstar Games udostępniło dziś dużą aktualizację do GTA Online zatytułowaną A Safehouse in the Hills. Nowa zawartość trafiła na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One oraz PC i jest skierowana przede wszystkim do graczy, którzy dorobili się już solidnej pozycji w przestępczym świecie Los Santos.

Najważniejszą nowością są trzy ekskluzywne rezydencje: Richman Villa, Tongva Estate oraz Vinewood Residence. To luksusowe posiadłości w najbardziej prestiżowych lokalizacjach miasta, oferujące nie tylko spektakularne widoki, ale też rozbudowane możliwości personalizacji i realne wsparcie w prowadzeniu przestępczego imperium. W każdej z nich znajdziemy m.in. asystenta AI do szybkiej podróży i zarządzania biznesami, centralny terminal operacyjny, garaż na 20 pojazdów, prywatne lądowisko z helikopterem Volatus, strefy treningowe, basen, jacuzzi, salon fryzjerski, tatuażystę, a nawet możliwość posiadania psa lub kota.

Aktualizacja wprowadza także nowe pojazdy, w tym futurystycznego Pfistera X-treme, inspirowanego klasyką Übermachta Sentinel XS4 oraz retro Grotti GT750. Na graczy czekają również nowe misje fabularne KnoWay Out, skupione na udaremnieniu globalnej sieci szpiegowskiej powiązanej ze start-upem autonomicznych pojazdów. Za ich ukończenie można zgarnąć m.in. tygodniowy bonus w wysokości 400 000 dolarów GTA.

Jedną z kluczowych nowości jest rozbudowany Kreator misji, który pozwala projektować, publikować i udostępniać własne scenariusze z zaawansowanymi mechanikami i celami. Narzędzie trafi do wszystkich wersji GTA Online i ma znacząco wydłużyć żywotność gry.

Członkowie GTA+ otrzymują dodatkowe benefity, w tym wcześniejszy dostęp do supersamochodu Vapid FMJ MK V, zniżki na ulepszenia Hao’s Special Works oraz nowe opcje zdalnego zarządzania biznesami przez aplikację Vinewood Club.

Rockstar zapowiada, że to dopiero początek – w nadchodzących miesiącach do GTA Online trafią kolejne wydarzenia sezonowe, nowe pojazdy, misje i tryby rozgrywki. Więcej szczegółów na temat aktualizacji A Safehouse in the Hillsznajdziecie na Rockstar Newswire.