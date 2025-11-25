Ad image
Newsy

Finał Black Friday z Roborock

Ostatni tydzień promocji, rabaty do 49%

Michał Lis
Michał Lis
2 minut(y) czytania

Black Friday jeszcze się nie skończył – przynajmniej nie w Roborock. Rusza finałowy tydzień wielkiej wyprzedaży, podczas której roboty sprzątające i urządzenia marki można kupić nawet 49% taniej. Promocje potrwają do 1 grudnia, a to ostatni moment, by wybrać model dopasowany do swojego domu… bez presji czasu i bez przepłacania.

Miesiąc zniżek zamiast jednego dnia

Zamiast jednodniowego, intensywnego polowania na okazje, Roborock postawił na rozsądny maraton – cały miesiąc atrakcyjnych cen. W promocji znalazły się zarówno topowe modele premium, jak i sprawdzone bestsellery z mocnym stosunkiem jakości do ceny. Wszystkie urządzenia dostępne są u partnerów handlowych oraz w oficjalnym e-sklepie Roborock*.

Najciekawsze okazje końcówki Black Friday

  • Roborock Saros 10R – smukły robot o wysokości zaledwie 7,98 mm, wyposażony w system nawigacji StarSight 2.0 (LiDAR + kamera RGB z AI).
    Cena promocyjna: 3 899 PLN (regularnie 4 399 PLN)
  • Roborock Qrevo 5AE – kombajn All-in-One łączący moc ssania 12 000 Pa, precyzyjne mopowanie i pełną automatyzację.
    Cena promocyjna: 1 899 PLN (regularnie 2 799 PLN)
  • Roborock F25 Ace – inteligentny odkurzacz myjący z technologią JawScrapers, skrobaczką i wielowarstwowymi wałkami czyszczącymi.
    Cena promocyjna: 1 599 PLN (regularnie 1 899 PLN)

W obniżonych cenach dostępne są również inne popularne modele, m.in. Saros 10Qrevo Edge 5V1Qrevo EdgeT oraz Q10 VF – pełna lista przecen sprawia, że coś dla siebie znajdzie zarówno minimalistyczne studio, jak i duży dom rodzinny.

Pełną ofertę znajdziesz tutaj.

Płatna współpraca z marką Roborock

Systemy telekomunikacyjne w technologii SIP
Unreal Engine 5 jest dostępny do pobrania￼
Watykan na YouTube
Aparat Draw This produkujący rysunki zamiast zdjęć
Devialet Phantom Ultimate – legenda audio powraca w nowym wydaniu
TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
Poprzedni artykuł TEST: Hisense A7N
Następny artykuł Jak nie rozczarować się przy zakupie telewizora?

Ostatnie newsy

Baseus otwiera pierwszy salon firmowy w Polsce
Newsy
Thule Arcos XL: nowy box bagażowy na hak z jeszcze większą przestrzenią
Moto Newsy
SwitchBot ogłasza promocje na Black Friday
Newsy
Toyota i Lexus startują z wyprzedażą rocznika 2025
Moto Newsy