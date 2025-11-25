Ad image
Thule Arcos XL: nowy box bagażowy na hak z jeszcze większą przestrzenią

Coś na zimowe (i nie tylko) wyprawy

Thule rozszerza linię swoich boxów montowanych na haku, prezentując Thule Arcos XL – największy model z rodziny Arcos, zaprojektowany z myślą o tych, którzy potrzebują dodatkowej i łatwo dostępnej przestrzeni bagażowej. Box oferuje aż 450 litrów pojemności, mieści nawet 7 par nart lub 4 deski snowboardowe i pozwala wygodnie przewozić sprzęt przez cały rok.

Rodzina boxów na hak – wygoda w standardzie

Seria Thule Arcos została stworzona jako alternatywa dla klasycznych boxów dachowych. Montowana nisko i z tyłu pojazdu konstrukcja ułatwia pakowanie, nie ogranicza widoczności w lusterku wstecznym i zapewnia pełen dostęp do bagażnika nawet wtedy, gdy box jest na swoim miejscu. To rozwiązanie, które szczególnie docenią kierowcy SUV-ów i wyższych samochodów.

Więcej miejsca na sprzęt – idealnie na zimę

Thule Arcos XL to propozycja dla osób, które chcą zabrać ze sobą maksymalnie dużo sprzętu – bez kompromisów i bez walki z ciasnym bagażnikiem. 450 litrów przestrzeni pozwala spakować:

  • do 7 kompletów nart (do 180 cm),
  • lub do 4 snowboardów,
  • oraz dodatkowy ekwipunek o wadze do 50 kg.

„Thule Arcos XL oferuje te same praktyczne funkcje, co pozostałe boxy z tej serii, ale daje po prostu więcej przestrzeni. Na moim aucie jest zamontowany cały rok – i zawsze mam miejsce na wszystko, czego potrzebuję” – mówi Zachary Dugas, International Category Manager Cargo Carriers w Thule.

Aerodynamiczny kształt i minimalny opór powietrza

Dzięki montażowi na tyle auta i opływowej konstrukcji, box pomaga ograniczyć opory powietrza. To przekłada się na mniejsze zużycie paliwa w autach spalinowych i brak negatywnego wpływu na zasięg elektryków. Sztywna, wodoodporna powierzchnia skutecznie chroni zawartość przed warunkami atmosferycznymi, błotem i brudem drogowym, a system SlideLock zapewnia bezpieczeństwo i łatwość obsługi.

Najważniejsze funkcje Thule Arcos XL

  • 450 litrów pojemności – miejsce na 7 par nart lub 4 snowboardy
  • Aerodynamiczna konstrukcja – nie ogranicza zasięgu EV i redukuje zużycie paliwa
  • Wodoodporny, sztywny korpus – odporny na pogodę i zanieczyszczenia
  • Niska pozycja montażu – łatwe pakowanie nawet cięższych przedmiotów
  • Prosty montaż przez jedną osobę – baza i box dostarczane osobno
  • System SlideLock – czytelna informacja o poprawnym zamknięciu
  • Pełny dostęp do bagażnika auta
  • Zintegrowane tylne światła – poprawa widoczności i estetyki

Dostępność i cena

Thule Arcos XL jest już dostępny w wybranych sklepach oraz na Thule.com, w rekomendowanej cenie 4 669 PLN.
Do montażu boxu niezbędna jest platforma Thule Arcos.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
