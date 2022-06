Neck Deep i Rival Sons w czerwcu w Polsce

Neck Deep i Rival Sons w drugim tygodniu czerwca wystąpią w naszym kraju na koncertach klubowych.

NECK DEEP

09.06.2022 – Klub Proxima | Warszawa

10.06.2022 – Kwadrat | Kraków

Neck Deep to walijski zespół pop-punkowy z Wrexham, utworzony w 2012 roku. Kariera Neck Deep rozpoczęła się od publikacji utworu „What Did You Expect?”, który bardzo szybko zyskał uznanie słuchaczy oraz krytyków. W ślad za tym, zespół opublikował w sieci dwie EP-ki: Rain in July (2012) and A History of Bad Decisions (2013), a następnie podpisał kontrakt z wytwórnią Hopeless.

Obecnie zespół ma na koncie cztery studyjne albumy, a ostatni z nich, ,, All Distortions Are Intentional’’ został wydany w lipcu 2020 roku i trafił na 4 miejsce na liście sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Trasa koncertowa promująca album została przełożona z powodu pandemii na 2022 rok.

RIVAL SONS

10.06.2022 – B17 | Poznań

11.06.2022 – Centrum Koncertowe A2 | Wrocław

Dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy zespół Rival Sons powraca do Europy, po raz pierwszy od ponad dwóch lat. Od momentu powstania w 2009 roku, Rival Sons na nowo rozpaliło i naładowało rock ‘n’ rolla z wysokimi wokalami, bezkompromisową grą na gitarze i grzmiącym groove’ami dla swoich oddanych fanów na całym świecie. Rival Sons zostało wybrane przez Black Sabbath na ich ostatnią trasę, a także trasy z The Rolling Stones, Aerosmith, Lenny Kravitz, muzycy wyprzedali też występy na wszystkich kontynentach. Ich najnowszy album „FERAL ROOTS” zdobył nominację do nagrody GRAMMY 2020 za „Najlepszy album rockowy”, a singiel „Too Bad” nominację do nagrody „Najlepszy występ rockowy”. Album otworzył nowy rozdział dla zespołu, a „Do Your Worst” zajął pierwsze miejsce w Rock Radio, to ich pierwszy top list przebojów, zgromadził ponad 40 milionów streamów i ta liczba wciąż rośnie. Zespół dał elektryzujący występ w The Late Late Show z Jamesem Cordenem i zdobył uznanie Billboard, Rolling Stone i wielu innych.

Współpracując z doświadczonym i nagradzanym producentem Davem Cobbem, zespół konsekwentnie dostarczał, nagradzane przez krytyków, albumy, w tym Pressure & Time [2011], Head Down [2012], Great Western Valkyrie [2014] i Hollow Bones [2016]. Rival Sons ucieleśniają wszystko, czym powinien być nowoczesny zespół rockowy, a nawet więcej.