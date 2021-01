iRobot x Anna Halarewicz – ostatnie dni charytatywnej aukcji

Już tylko kilka dni pozostało do końca wyjątkowej aukcji charytatywnej. Licytacja iRobota Roomba s9+, który powstał w ramach projektu iRobot x Anna Halarewicz trwa do końca stycznia 2021 roku. Dochód z aukcji zasili zbiórkę w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Marce iRobot przyświeca cel tworzenia produktów, które niosą ludziom realną pomoc w domowych obowiązkach. Pomaganie w genach ma również autoryzowany importer i dystrybutor marki w Polsce – spółka DLF z Gdyni. W ubiegłym roku współpracą z Mateuszem Sudą firma zapoczątkowała akcję „iRobot x …”. W tym roku organizator zaprosił do współpracy cenioną ilustratorkę modową – Annę Halarewicz.

iRobot Roomba s9+ autorstwa Anny Halarewicz jest spójny ze stylem ilustratorki i stanowi rozmyślania nad płcią piękną, ponieważ to właśnie kobiety są głównie bohaterkami prac ilustratorki. Poza malowaniem samego robota, spójną grafikę otrzymała również stacja ładująco-czyszcząca Clean Base.

Sprzęt można licytować w serwisie internetowym Allegro tylko do końca stycznia br. Dochód z akcji zostanie w pełni przekazany na cele charytatywne Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

iRobot Roomba s9+

To flagowy model robota odkurzającego w ofercie amerykańskiego producenta robotów sprzątających. Wyposażono go m.in. w wymienny, wysoce-efektywny filtr, który zatrzyma w zbiorniku robota 99 procent cząsteczek pleśni, pyłków i alergenów roztoczy kurzu. Niezwykle wygodnym, również dla alergików, rozwiązaniem jest stacja Clean Base, która znajduje się na wyposażeniu standardowym iRobota Roomba s9+. Dzięki niej można zapomnieć o opróżnianiu zbiornika robota na długie tygodnie, ponieważ zebrane zabrudzenia są automatycznie zasysane do instalowanego w stacji worka.