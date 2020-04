iRobot Roomba 976 – nowy klasyk, nowe sztuczki

Regularne odkurzanie to jeden z tych obowiązków domowych, których po prostu nie da się pominąć – czyste, wolne od kurzu otoczenie jest kluczowe dla naszego zdrowia i samopoczucia. Niestety, nie należy ono także do najprzyjemniejszych czynności, co tłumaczy wciąż rosnącą popularność robotów sprzątających iRobot. Ci inteligentni pomocnicy dbają o to, żeby podłogi zawsze były świeże i czyste, a właściciele mieszkań – zrelaksowani. Oto najnowszy członek rodziny, Roomba 976.

Dokładność przede wszystkim

System sprzątania jest sercem robota odkurzającego: powinien być on wydajny i precyzyjny, radzić sobie z najróżniejszymi typami zanieczyszczeń oraz działać na wszystkich rodzajach podłoży. Roomba 976 otrzymała trzystopniowy system czyszczący AeroForce: jego gumowe szczotki usuną zarówno rozsypany na łazienkowych kafelkach koci żwirek, jak i wplątane we włókna dywanu włosy.

Szczotki obracają się przeciwbieżnie, rozluźniając wbity w głąb wykładziny brud i unosząc go do góry, gdzie zostaje zassany do pojemnika. Wysoka siła ssąca przyda się podczas codziennych porządków, ale docenimy ją także w niespodziewanych sytuacjach – dzięki niej Roomba błyskawicznie usunie na przykład przypadkowo wysypaną sól, a my będziemy mogli szybko wrócić do gotowania.

Obracająca się szczotka boczna pozwala wymiatać zanieczyszczenia z rogów i krawędzi pomieszczeń, co jest szczególnie ważne dla alergików, których zdrowie wymaga jak najdokładniejszego usunięcia wszelkich alergenów. Polubią oni także wysokowydajny filtr AeroForce, którzy przechwytuje 99% cząsteczek o wielkości do 10 µm – pyłków, roztoczy i drobnoustrojów. Szczotki Roomby 976 osadzone są na ruchomej głowicy, która zachowuje ciągły kontakt z podłożem, więc uwadze robota nie ujdzie żadne zanieczyszczenie.

Poszukiwacz brudu

Aby robot mógł skutecznie sprzątać pomieszczenia, musi być wyposażony w system nawigacji przestrzennej. Do Roomby 976 trafił dobrze znany układ iAdapt 2.0 z technologią vSLAM, pozwalający urządzeniu planować trasę przejazdu i unikać przeszkód. Za pomocą wizualnych punktów orientacyjnych rozpoznaje ono, w których miejscach już było, a które musi jeszcze wysprzątać, zgrabnie poruszając się pomiędzy meblami, dekoracjami i roślinami doniczkowymi oraz unikając schodów. Oznacza to, że na czas odkurzania możemy zostawić robota bez nadzoru, spokojni o to, że ani nie utknie on pod meblami, ani przypadkowo nie potrąci szafki z cennym wazonem.

Dirt Detect to przydatna umiejętność, która pozwala Roombie 976 znajdować mocno zabrudzone miejsca. Gdy optyczne i akustyczne czujniki urządzenia wykryją, że w jednym punkcie pomieszczenia znalazło się szczególnie dużo zanieczyszczeń (na przykład piasek osypujący się z butów w przedpokoju), robot skoncentruje się na sprzątaniu właśnie tego miejsca i nie opuści go, dopóki nie usunie zabrudzenia.

Kiedy akumulator Roomby 976 zacznie się wyczerpywać, urządzenie samo wróci do stacji dokującej, by uzupełnić baterię, a po ładowaniu podejmie sprzątanie w tym samym punkcie, w którym je przerwało. Dzięki temu po powrocie do domu zawsze zastaniemy wysprzątane mieszkanie, a nie rozładowanego robota na środku salonu i brud na dywanie. Jedyne, co pozostanie nam do zrobienia, to opróżnienie pojemnika z brudem oraz wyczyszczenie filtra – proste, szybkie i higieniczne.

Wszystko pod ręką

Kluczem do skorzystania ze wszystkich umiejętności Roomby 976 jest aplikacja iRobot HOME, centrum dowodzenia czystością domu. Umożliwia ona nie tylko zdalne sterowanie robotem i otrzymywanie powiadomień dotyczących jego aktualnego stanu, ale także ustawienie harmonogramu jego pracy i funkcji dodatkowych.

Jedną z nich jest Imprint Link, czyli możliwość sparowania robota z mopującą Braavą jet m6. Gdy urządzenia są ze sobą połączone, koordynują swoje cykle pracy. Po zakończeniu odkurzania Roomba 976 uda się do stacji ładującej, a Braava bezzwłocznie wyruszy, by zmyć kafelki, parkiety i twarde podłogi.

iRobot HOME pozwala także przeanalizować historię pracy naszego robota i uzyskać dostęp do statystyk sprzątania. Raporty czystości Clean Map pokazują, które punkty naszego domu brudzą się najczęściej, a gdzie zanieczyszczenia gromadzą się stosunkowo rzadko. Nową funkcją, dostępną jedynie w robotach Roomba serii 900, jest natomiast Wi-fi Heat Maps. Pozwala ona na sprawdzenie siły połączenia internetowego w poszczególnych punktach domu – więcej informacji na jej temat znajduje się w ramce obok.

Roomba 976 to także urządzenie gotowe do współpracy z najpopularniejszymi pomocnikami smart home: Alexą i Asystentem Google. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zlecili robotowi posprzątanie mieszkania za pomocą komendy głosowej, a następnie zapytali asystenta o status sprzątania i lokalizację urządzenia. Możemy także włączyć go do domowego ekosystemu smart home za pomocą serwisu IFTTT.

iRobot Roomba 976 to godny następca kultowych robotów sprzątających z serii 900. Wydajny system odkurzania, zaawansowana nawigacja i inteligentne funkcje czynią z niego najbardziej kompleksowe rozwiązanie, jakie tylko możemy sobie wymarzyć, na dodatek dostępne w atrakcyjnej cenie. Marka iRobot nie bez powodu jest niekwestionowanym liderem tego segementu i jeśli zaprosimy ją do naszego domu, już nigdy nie będziemy musieli przejmować się odkurzaniem.