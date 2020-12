iRobot: oryginał czy zamiennik?

Pierwsza Roomba pojawiła się na rynku w 2002 roku i na dobre zmieniła sposób, w jaki myśleliśmy o domowych porządkach. Żmudne i nudne zajęcie, jakim dotychczas było odkurzanie, nagle stało się proste i przyjemne – sprzęt wymagał jedynie niewielkiej pomocy przy przechodzeniu pomiędzy kondygnacjami i pokonywaniu dużych progów, a opróżnianie jego pojemnika było prostsze niż wymiana klasycznych worków. Nic dziwnego, że sprzęt zdobył sporą popularność, a wraz z nim grono naśladowców; prawie każdy producent marzył o osiągnięciu podobnego sukcesu co iRobot.

Obecnie na rynku znajdziemy całą masę autonomicznych odkurzaczy – niektóre z nich są sygnowane przez znane marki, a inne, chociaż niezbyt rozpoznawalne, kuszą wyjątkowo niskimi cenami. Niektóre urządzenia chwalą się zaawansowanymi systemami nawigacji, mocnym ssaniem i możliwością sterowania przez aplikację. Jak to jednak zwykle bywa, lepiej zainwestować w oryginał niż w zamiennik – oto dlaczego Roomba i Braava wciąż pozostają liderami sprzedaży w kategorii robotów sprzątających.

Precyzyjny ruch

Domowe urządzenia iRobot są obecne na rynku już od 18 lat. Przez ten czas producent ciągle rozwijał i udoskonalał swoje technologie, dbając o to, żeby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom klientów. Postęp ten możemy zauważyć z generacji na generację: pierwszy prosty system odkurzania szybko został zastąpiony zoptymalizowanym do specyfiki robotów sprzątających układem AeroVac, a w następnych wcieleniach pojawił się jeszcze wydajniejszy system AeroForce. Podobną ewolucję przeszła także nawigacja vSLAM, z odsłony na odsłonę ucząc się nowych trików. Kupując oryginalne urządzenie iRobot mamy pewność, że wybieramy sprawdzone, niezawodne rozwiązania, które pomogą nam w dbaniu o dom, a nie dostarczą dodatkowych problemów.

Wybór sprzętu sygnowanego przez nieznanego producenta niesie za sobą także inne ryzyko – trudniejszy dostęp do części zamiennych i pomocy technicznej. Kółka, filtry, szczotki: wszystkie te elementy zużywają się z czasem, więc aby zachować najlepszą wydajność sprzątania, trzeba je regularnie wymieniać. Niestety, zakup taniego urządzenia (na przykład przez AliExpress) często wiąże się z utrudnionym dostępem do oficjalnych części – może się okazać, że nie są one już sprzedawane, lub na ich sprowadzenie będziemy musieli czekać całe miesiące.

W przypadku Roomby i Braavy dbanie o robota jest łatwiejsze. Wszystkie części oryginalne są wykonane z wysokiej jakości materiałów, trwałych i wytrzymałych, a zastępcze filtry, nakładki i szczotki możemy zakupić na polskiej, oficjalnej stronie producenta. iRobot oferuje nam także pełen dostęp do pomocy technicznej – wystarczy uruchomić aplikację mobilną iRobot HOME.

Bezpieczna przestań

Kolejnym ważnym aspektem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, jest bezpieczeństwo. W trakcie poruszania się po domu robot zbiera sporo danych na temat naszego miejsca zamieszkania – liczby, wielkości i rozmieszczenia pokojów oraz ustawienia mebli. Jeśli informacje te przedostaną się w niepowołane ręce, mogą zostać wykorzystane przeciwko nam, na przykład do zaplanowania włamania. Właśnie dlatego tak istotne są szczegółowe procedury bezpieczeństwa, jakie od lat stosuje iRobot. Urządzenia kodują dane na każdym etapie ich przesyłania, niezależnie od tego, czy odbiorcą jest apka mobilna czy też zewnętrzne serwery. Pozwala to uniknąć sytuacji, w których osoba trzecia może podszyć się pod chmurę i przechwycić newralgiczne informacje. Wykorzystywane przez iRobot klucze szyfrujące są regularnie zmieniane, co dodatkowo utrudnia wykradzenie danych.

Producent dba także o to, żeby mapy naszych domów nie były wykorzystywane w celach marketingowych. To częste zjawisko wśród niedrogich urządzeń – ich aplikacje proszą o przesyłanie danych do podmiotów zewnętrznych, które mogą przekazać je dalej. W przypadku Roomby i Braavy nie ma takiego ryzyka: do zebranych informacji mają dostęp jedynie ich właściciele i autoryzowani pracownicy iRobot. Użytkownik ma ponadto wybór, czy chce, aby mapy jego domu przesyłane były na serwery – aby wyłączyć tę funkcję, wystarczy w dowolnej chwili zaznaczyć stosowną opcję w aplikacji iRobot HOME.

Sezon innowacji

Zakup taniego urządzenia to jednostkowe wydarzenie – sytuacje, w których producent oferuje aktualizacje bezpieczeństwa i nowe funkcje dla starszych modeli, są rzadkością. Do tych chlubnych wyjątków należy iRobot, który dba o wszystkich swoich użytkowników. Potwierdza to chociażby nowiutka platforma Genius – trafiła ona do wszystkich dostępnych w sprzedaży urządzeń wyposażonych w moduł Wi-fi, nawet tych kilkuletnich.

Narzędzie to pozwala robotom dostosowywać swoją pracę do przyzwyczajeń i stylu życia każdego z nas: dzięki niemu Roomby obserwują to, kiedy najczęściej sprzątamy, i samodzielnie proponują nam odpowiednie dopasowanie harmonogramu. Funkcja zaleceń sezonowych informuje nas natomiast o różnych cyklicznych wydarzeniach, na przykład rozpoczęciu okresu linienia zwierząt, jednocześnie podsuwając sugestie co do optymalnego dostosowania harmonogramu sprzątania do nowych warunków.

Wybierając oryginalne urządzenie iRobot, mamy pewność, że zyskujemy funkcjonalnego, wytrzymałego pomocnika na długie lata. Autonomicznych odkurzaczy znajdziemy na rynku całe mnóstwo, ale prawdziwy robot sprzątający jest tylko jeden!

Roomba i7+ i Braava Jet m6: tandem na lata

Jeśli szukasz kompleksowego systemu sprzątania, który na długi czas pozwoli ci zapomnieć o tej niezbyt przyjemnej czynności, wybierz zestaw Roomba i7+ i Braava jet m6. Te dwa roboty potrafią inteligentnie czyścić podłogi i komunikować się ze sobą, dzięki czemu nie musisz nadzorować ich na żadnym etapie pracy.

Roomba i7+ to jeden z najdokładniejszych robotów sprzątających, jaki kiedykolwiek powstał. Wyposażone w funkcję Inteligentnych Map Imprint urządzenie uczy się rozkładu pomieszczeń w twoim domu i pamięta ich nazwy, dzięki czemu możesz zlecić mu sprzątanie jedynie konkretnych pokojów. Pozwala to tworzyć także szczegółowe, w pełni dopasowane do twojego domu harmonogramy sprzątania. Zaawansowany system AeroForce usunie wszystkie zanieczyszczenia, a stacja dokująca Clean Base samodzielnie opróżni pojemnik robota z brudu.

Doskonałym uzupełnieniem Roomby jest Braava jet m6, mopujący robot do twardych podłóg i parkietów. Urządzenie delikatnie, ale skutecznie rozbija nagromadzony na podłożu brud za pomocą miękkiej nakładki z chłonnymi włóknami. Dzięki systemowi Imprint Link potrafi ona współpracować z Roombą i7+ – gdy ta pierwsza zakończy cykl odkurzania, automatycznie poinformuje o tym robota mopującego, który bezzwłocznie rozpocznie mycie podłóg.

Obydwa urządzenia obsługują także platformę iRobot Genius – dzięki niej możesz wydzielić konkretny obszar do sprzątania (na przykład przestrzeń dookoła kuchennego blatu) oraz stworzyć strefy, do których urządzenia nie będą miały wstępu.